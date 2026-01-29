ترامب: يبدو أن حماس ستنزع سلاحها

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن حماس ساعدت في إعادة جثث الرهائن الإسرائيليين، مشيرًا إلى أنهم قد يتخلون عن أسلحتهم، بينما أشار المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى أن سياسة "السلام من خلال القوة" ساهمت في تحقيق ذلك. - من جانبه، شدد الناطق باسم حماس، حازم قاسم، على أن السلاح شأن داخلي فلسطيني، ويجب مناقشته عبر الحوار الوطني، منتقدًا السلاح الإسرائيلي المدعوم أميركيًا الذي دمر غزة. - اعتبر قاسم أن تصريحات نتنياهو حول نزع سلاح غزة بدلاً من إعادة الإعمار تُعد إخلالًا بالاتفاق الموقع في شرم الشيخ.

ويتكوف: سياسة السلام من خلال القوة هي التي مكنت من إعادة الرهائن

ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن حركة حماس ساعدت في إعادة جثث الرهائن الإسرائيليين، وقال في أول اجتماع لحكومته في عام 2026 إن حماس "كان لها دور كبير في إعادة جثث الرهائن وسوف يتخلون عن أسلحتهم". وأضاف ترامب "الكثير من الناس قالوا إنهم لن ينزعوا سلاحهم أبداً. يبدو أنهم سينزعون سلاحهم. وقد ساعدونا بالفعل في البحث عن تلك الجثث".

من جانبه، قال المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، إن "سياسة السلام من خلال القوة هي التي مكّنت من إعادة الرهائن، ونحن الآن في المرحلة الثانية من اتفاق غزة وأخرجنا الإرهابيين وسيقومون بنزع سلاحهم وليس لديهم خيار آخر".

بالمقابل، أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن "السلاح شأن داخلي فلسطيني، ويجب أن يُناقش عبر الحوار الوطني والتوافقات السياسية والميدانية الفلسطينية الداخلية، بما يتصل بأشكال النضال في المرحلة المقبلة، ودور كل ساحة من ساحات الفعل النضالي".

وقال قاسم، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "استمرار حديث الاحتلال عن نزع السلاح يهدف أساساً إلى التغطية على جريمة السلاح الإسرائيلي"، مؤكداً أن "السلاح المجرم والمنفلت هو السلاح الإسرائيلي المدعوم أميركياً، الذي استُخدم ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودمّر القطاع بالكامل بالآليات العسكرية الإسرائيلية الأميركية، وحاصر غزة وجوّع أهلها على مدار عامين".

واعتبر قاسم أن حديث رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عن أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار ستركّز على نزع سلاح قطاع غزة وليس على الإعمار، "يُعدّ إخلالاً واضحاً بالاتفاق الذي جرى التوقيع عليه في شرم الشيخ". ويوم الاثنين الماضي وفي أعقاب انتشال جثة الجندي الإسرائيلي الأخير من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة ران غويلي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المرحلة المقبلة في قطاع غزة لن تكون إعادة الإعمار، بل نزع سلاح حركة حماس.