ترامب يبحث حرب أوكرانيا مع بوتين وزيلينسكي قبيل قمة ناتو

- تلقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالين هاتفيين من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث ناقشوا تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا قبيل قمة الناتو في تركيا. - بوتين هنأ ترامب بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، بينما أكد زيلينسكي على أهمية الدعم الأميركي لأوكرانيا، مشيراً إلى "فرصة حقيقية لإنهاء الحرب" بوجود العزم الأميركي. - تأتي هذه الاتصالات في ظل جهود دبلوماسية مكثفة لإحياء المفاوضات بين موسكو وكييف، مع تطلع ترامب لتعزيز المشاورات مع الحلفاء في قمة الناتو.

تلقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، اتصالين هاتفيين منفصلين من كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحث خلالهما تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، وذلك قبيل مشاركته المرتقبة في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المقررة في تركيا يومي 7 و8 يوليو/ تموز الحالي.

وأعلن الكرملين أنّ بوتين هنأ ترامب خلال الاتصال بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، فيما تناول الزعيمان ملف الحرب في أوكرانيا، مع التركيز على التطورات التي تسبق انعقاد قمة ناتو، وفق ما نقلته وكالة "ريا نوفوستي" عن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف.

وفي كييف، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه أجرى بدوره اتصالاً هاتفياً مع ترامب، وصفه بأنه "جيد للغاية"، وقال إنهما بحثا الوضع على خطوط المواجهة، مؤكداً وجود "احتمال حقيقي لإنهاء هذه الحرب" إذا توافر "عزم أميركي" للمساعدة في التوصل إلى تسوية.

وأضاف زيلينسكي أنه اتفق مع ترامب على مواصلة المشاورات خلال قمة حلف شمال الأطلسي، التي تستضيفها تركيا هذا الأسبوع، في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية لبحث سبل إنهاء الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات. وقال زيلينسكي، في تدوينة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع ترامب، هنأه فيه بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

ووصف المحادثة الهاتفية بأنها "جيدة جداً". وأعرب زيلينسكي، عن شكره للولايات المتحدة على دعمها لأوكرانيا. وقال: "نولي أهمية بالغة لدعم الولايات المتحدة لنا في الدفاع عن استقلالنا". وأضاف زيلينسكي، أنه ناقش مع ترامب آخر تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا. وأشار إلى أن هناك "فرصة حقيقية لإنهاء الحرب"، وأن موقف الولايات المتحدة سيكون حاسماً في هذا السياق.

ويأتي الاتصالان في ظل تصاعد الجهود الدبلوماسية لإحياء مسار التفاوض بين موسكو وكييف، بعد أشهر من الجمود وتواصل المعارك على الجبهات. ويعوّل ترامب، الذي جعل إنهاء الحرب أحد أبرز تعهداته، على قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة لإجراء مشاورات مع الحلفاء بشأن النزاع، فيما تسعى أوكرانيا إلى تعزيز الدعم العسكري والسياسي الغربي، في حين تؤكد روسيا أن أي تسوية يجب أن تأخذ في الاعتبار ما تصفه بـ"الوقائع الجديدة على الأرض".

(فرانس برس، رويترز، الأناضول)