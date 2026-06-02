ترامب يؤكد استمرار المحادثات رغم النفي الإيراني

- نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقف المحادثات مع إيران، مؤكداً استمرار التواصل رغم التقارير الإعلامية التي تزعم العكس، مشيراً إلى ضرورة إبرام اتفاق بعد 47 عاماً من التوتر. - وكالة "فارس" الإيرانية أفادت بتوقف تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، رغم تصريحات ترامب حول تقدم المفاوضات، مشيرة إلى أن آخر رسالة إيرانية كانت بشأن لبنان. - تصاعد التوتر في لبنان مع تهديدات إيرانية بالرد على العدوان الإسرائيلي، مما أدى إلى تعليق المحادثات بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسيط.

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، توقف المحادثات مع إيران، وذلك رداً على وسائل إعلام إيرانية كشفت عن توقف تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان.

وقال ترامب إنّ "التقارير الإخبارية الكاذبة التي تزعم توقف التواصل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة قبل أيام قليلة هي تقارير كاذبة ومضللة. فالمحادثات بيننا مستمرة، بما في ذلك قبل أربعة أيام، وثلاثة أيام، ويومين، ويوم واحد، واليوم"، وأضاف "لا أحد يعلم إلى أين ستؤول هذه المحادثات، ولكن كما قلت لإيران: حان الوقت، عاجلاً أم آجلاً، لإبرام اتفاق. لقد استمر هذا الوضع 47 عاماً، ولا يمكن السماح له بالاستمرار أكثر من ذلك!".

من جانبها، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء نقلاً عن مصدر مطّلع اليوم الثلاثاء بأنّه لا يجري في الوقت الراهن أي تبادل للرسائل مع الولايات المتحدة. وأضافت الوكالة الإيرانية أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة، بشأن مسعى للتوصل إلى مذكرة تفاهم أولية بين طهران وواشنطن، متوقف منذ عدة أيام على الأقل. وقال المصدر إنه في الوقت الذي زعم فيه ترامب الليلة الماضية أنّ المحادثات مع إيران تمضي بوتيرة سريعة، فإنّ آخر رسالة وجّهتها طهران إلى واشنطن كانت "رسالة واضحة" بشأن لبنان.

وليل الاثنين - الثلاثاء، قال ترامب إنّه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، معتبراً أن المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي رغم بعض العقبات التي ظهرت خلال الساعات الماضية. وفي مقابلة هاتفية مع كبير مراسلي شبكة "إيه بي سي نيوز" في واشنطن جوناثان كارل، أكد ترامب أن "الأمور تبدو جيدة، جيدة جداً".

وحذر مسؤولون إيرانيون، أمس الاثنين، من تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، ملمّحين إلى أن إيران قد تتدخل إلى جانب حزب الله، فيما هدّدت قيادة "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية بإخلاء مستوطنات الإسرائيلية في حال نفذ الاحتلال تهديداته بتوسيع الغارات وصولاً للضاحية الجنوبية في بيروت.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، الاثنين، نقلاً عن مصدر وصفته بالمطلع بأن القوات المسلحة الإيرانية وجميع أطراف ما يعرف بمحور المقاومة عازمة على الرد على الجرائم الإسرائيلية في لبنان وغزة. ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إنّ الفريق الإيراني المفاوض أوقف المحادثات وتبادل النصوص مع الولايات المتحدة عبر الوسيط، بسبب خرق وقف إطلاق النار بتصعيد العدوان على لبنان.