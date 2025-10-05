- أمر الرئيس ترامب بنشر 300 جندي من الحرس الوطني في شيكاغو لحماية الضباط والأصول الفيدرالية، رغم اعتراضات المسؤولين المحليين، مؤكداً عدم تجاهله للفوضى في المدن الأميركية. - أوقفت قاضية اتحادية مؤقتاً نشر الحرس الوطني في بورتلاند، مشيرة إلى أن النشر قد ينتهك الدستور وقانوناً اتحادياً يمنع استخدام الجيش في إنفاذ القوانين المحلية. - أكدت القاضية أن الاحتجاجات في بورتلاند كانت سلمية وغير عنيفة، وأن قرار الرئيس لم يكن مرتبطاً بالحقائق على الأرض.

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، بنشر 300 جندي من الحرس الوطني في شيكاغو، بعد أسابيع من تلويحه بإصدار هذا القرار، رغم اعتراضات المسؤولين المحليين في المدينة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ابيغيل جاكسون: "أجاز الرئيس ترامب نشر 300 جندي من الحرس الوطني لحماية الضباط والأصول الفيدرالية". وأضافت "لن يشيح الرئيس ترامب بنظره عن الفوضى التي تعصف بالمدن الأميركية".

في المقابل، أوقفت قاضية اتحادية أميركية مؤقتاً نشر إدارة الرئيس ترامب الحرس الوطني في بورتلاند، بولاية أوريجون. وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، كارين إيميرجوت، الأمر يوم السبت، في انتظار المزيد من المرافعات في الدعوى. ويقول المدعون إن النشر من شأنه أن ينتهك الدستور الأميركي، بالإضافة إلى قانون اتحادي يحظر بشكل عام استخدام الجيش لإنفاذ القوانين المحلية.

وكتبت إيميرجوت أن القضية تنطوي على تقاطع ثلاثة مبادئ ديمقراطية أساسية: "العلاقة بين الحكومة الاتحادية والولايات، وبين الجيش وإنفاذ القانون المحلي، وتوازن القوى بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة".

وقالت القاضية إنه بشكل عام يسمح للرئيس "بمستوى كبير من الاحترام" بفرض السيطرة الاتحادية على قوات الحرس الوطني في المواقف التي لا تستطيع فيها قوات إنفاذ القانون العادية تنفيذ قوانين الولايات المتحدة، لكنها ذكرت أن هذا لم يكن هو الحال في بورتلاند.

وكتبت القاضية أن المدعين تمكنوا من إثبات أن التظاهرات في منشأة الهجرة في بورتلاند لم تكن عنيفة أو تخريبية بشكل كبير في الأيام أو الأسابيع التي سبقت أمر الرئيس، وأن "الاحتجاجات بشكل عام كانت صغيرة وخالية من الأحداث المهمة". وأضافت "قرار الرئيس كان ببساطة غير مرتبط بالحقائق".

(فرانس برس، أسوشييتد برس)