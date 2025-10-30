ترامب يأمر باستئناف التجارب النووية وروسيا والصين تعلقان

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استئناف تجارب الأسلحة النووية بعد اجتماعه مع الرئيس الصيني، في ظل توترات مع روسيا التي اختبرت مسيّرة قادرة على حمل رؤوس نووية. - دعت الصين الولايات المتحدة للالتزام بالحظر العالمي على التجارب النووية، بينما نفت روسيا أن تكون اختبارات الأسلحة الأخيرة نووية، مشيرة إلى أنها تتعلق بأنظمة صاروخية غير نووية. - تمتلك تسع دول أسلحة نووية، وتتصدر روسيا والولايات المتحدة القائمة، حيث توقفت الولايات المتحدة عن التجارب الفعلية منذ 1992 واستبدلتها بمحاكاة حاسوبية.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن ما يناسب الولايات المتحدة هو استئناف تجارب الأسلحة النووية لضمان مواكبتها للقوى النووية، مجددا بذلك التأكيد على إعلانه في وقت سابق، ليل الأربعاء الخميس، استئناف الاختبارات النووية. ولدى عودته من قمة جمعته بنظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، أعلن ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية أنه من المقرر تحديد مواقع التجارب النووية في وقت لاحق.

وأدت تصريحات الرئيس الأميركي بشأن تجارب الأسلحة النووية إلى توسيع نطاق محادثاته مع شي. فقبل بدء الاجتماع في بوسان، صرح ترامب بأنه وجّه وزارة الدفاع "ببدء اختبار" الأسلحة النووية الأميركية، بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من أمس الأربعاء إن موسكو أجرت بنجاح اختبار مسيّرة روسية تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية، في تحدٍ لتحذيرات واشنطن.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" أن الولايات المتحدة تملك أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى، مضيفاً أن "روسيا تأتي في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير، لكنهما ستكونان متساويتين خلال خمس سنوات".

من جانبها، حثت الصين الولايات المتحدة الخميس على الالتزام "بشكل جدي" بالحظر العالمي المفروض على إجراء التجارب النووية، بعد إعلان ترامب بهذا الخصوص. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوو جياكون، في مؤتمر صحافي، إن الصين "تأمل أن تحترم الولايات المتحدة بشكل جدي الالتزامات بموجب معاهدة الحظر الشامل والتزامات حظر التجارب النووية، وأن تتخذ إجراءات ملموسة لحماية نظام نزع الأسلحة النووية ومنع الانتشار العالمي وحماية التوازن والاستقرار الاستراتيجيين العالميين".

في الأثناء، أكدت الرئاسة الروسية الخميس أن اختبارات الأسلحة الأخيرة التي أجرتها موسكو لم تكن نووية. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الخميس "لا يمكن اعتبار (التجربتين) اختبارا نوويا بأي شكل من الأشكال". وأضاف: "إذا كان (ترامب) يقصد نظام بوريفيستنيك الصاروخي، فإن هذه الادعاءات غير صحيحة".

وأمس الأربعاء، أعلن الرئيس الروسي أن بلاده أجرت اختباراً لطوربيد بوسيدون النووي تحت المائي القادر على حمل ذخيرة نووية وذي قوة تفوق قوة صاروخ سارمت العابر للقارات الذي تعمل روسيا على تطويره منذ سنوات عدة. وأوضح بوتين في أثناء زيارته مشفى عسكرياً في موسكو أن اختبارات طوربيد بوسيدون الذي يعمل بالدفع النووي، أجريت من على متن غواصة أول أمس الثلاثاء، وقال: "هذه المسيرة (تحت المائية) لا وعلى الأرجح لن يكون لها قريباً مثيل في العالم من جهة سرعات السير وأعماقه، ولا توجد وسائل لاعتراضها".

وتقول الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN) إن تسع دول تملك أسلحة نووية هي روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وباكستان والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية. ومن بين 12331 رأسا نووية موجودة في العالم وفق الحملة، هناك 5500 في روسيا في حين تملك المتحدة 5044 رأسا نووية.

وبحسب "نشرة علماء الذرة"، أجرت الصين آخر تجربة نووية عام 1990، أما آخر تجربة أميركية فكانت عام 1992، وروسية عام 1990. أما أحدث تجربة نووية فقد أجرتها كوريا الشمالية عام 2017. وبين عامَي 1945، مع أول اختبار للقنبلة الذرية في نيو مكسيكو في 16 يوليو/تموز، و1992، أجرت الولايات المتحدة 1054 تجربة نووية ونفذت هجومين نوويين على اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.

وكان آخر تفجير نووي تجريبي أجرته الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول 1992 تحت الأرض بقوة 20 كيلو طن في موقع الأمن النووي في نيفادا. وفي أكتوبر/تشرين الأول 1992، فرض الرئيس جورج بوش الأب تعليقا على الاختبارات النووية، واستمر ذلك خلال الإدارات المتعاقبة. واستبدلت التجارب النووية بأخرى غير نووية باستخدام عمليات محاكاة حاسوبية متقدمة.

(فرانس برس، العربي الجديد)