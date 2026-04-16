ترامب: وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 10 أيام يشمل حزب الله

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة عشرة أيام بعد محادثات مع الزعماء اللبنانيين والإسرائيليين، بهدف تحقيق السلام. - يشمل وقف إطلاق النار حزب الله، مع إمكانية عقد اجتماع تاريخي بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض. - يهدف وقف إطلاق النار إلى إتاحة فرصة للمفاوضات لتحقيق سلام دائم، مع تأكيد الحكومة اللبنانية على منع حزب الله من شن عمليات ضد إسرائيل.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، اليوم الخميس، عن وقف لإطلاق النار في لبنان لمدة عشرة أيام تبدأ عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:00 منتصف الليل بتوقيت بيروت). وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال: "أجريت محادثات ممتازة مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقد اتفق الزعيمان على بدء وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك لتحقيق السلام بين بلديهما".

وأشار ترامب إلى أنه وجه نائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة دان رازين كاين، لـ"العمل مع إسرائيل ولبنان لتحقيق سلام دائم". وفي منشور لاحق، قال الرئيس الأميركي إنه سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزاف عون إلى البيت الأبيض لإجراء "أولى المحادثات الجادة بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1983". وأضاف: "كلا الجانبين يرغب في السلام، وأعتقد أنه سيتحقق سريعاً".

ترامب: عون ونتنياهو قد يجتمعان في البيت الأبيض

وفي قت لاحق، وخلال حديث للصحافيين في البيت الأبيض، أكد ترامب أن وقف اطلاق النار المعلن بين لبنان واسرائيل سيشمل حزب الله، مبديا "ثقته" بأن الحزب سيلتزم به. وقال إن الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي قد يجتمعان في البيت الأبيض خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين. وأضاف: "إنه لأمر مثير للغاية. أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بحيث يتسنى عقد اجتماع، هو الأول من نوعه منذ 44 عاما، ليكون هناك اجتماع بين لبنان وإسرائيل، ومن المرجح أن يُعقد هذا الاجتماع في البيت الأبيض خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".

وكانت مصادر رسمية لبنانية قد أكدت لـ"العربي الجديد" في وقت سابق من اليوم أن ترامب أجرى اتصالاً مع جوزاف عون، تناول التطورات الأخيرة ووقف إطلاق النار. وذكرت المصادر أن ترامب أبلغ عون بأن وقف إطلاق النار "سيكون خلال ساعات"، مشيرة إلى أن اتصال الرئيسين "كان ثنائياً". كما أفادت القناة 12 العبرية، مساء الخميس، بأن الرئيس الأميركي تحدّث إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مرة واحدة على الأقل خلال الـ24 ساعة الماضية، قبل حديثه إلى الرئيس اللبناني.

من جانب آخر، قالت وسائل إعلام عبرية إن نتنياهو أبلغ أعضاء المجلس الوزراء المصغر (الكابينت) بقرار وقف إطلاق النار في لبنان بالتزامن مع إعلان ترامب عنه، وهو ما أثار حالة من الغضب في الكابينت. وأعرب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عن ترحيبه بإعلان وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنه "مطلب لبناني محوري سعينا إليه منذ اليوم الأول للحرب وكان هدفنا الأول في لقاء واشنطن يوم الثلاثاء".

ويوم الثلاثاء، اتفق الجانبان اللبناني والإسرائيلي على إطلاق مفاوضات مباشرة في زمان ومكان يتم الاتفاق عليهما بشكل متبادل، وذلك وفق بيان مشترك صدر في ختام أول جلسة تحضيرية للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو.

الخارجية الأميركية: هدنة إسرائيل ولبنان تبدأ اليوم ويمكن تمديدها باتفاق متبادل

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن إسرائيل ولبنان سيطبقان وقف إطلاق نار لعشرة أيام يبدأ الساعة (21:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الخميس، وذلك لإتاحة فرصة للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق أمني وسلام دائم. وأضافت أن فترة وقف إطلاق النار قابلة للتمديد باتفاق متبادل. وقالت الوزارة في بيان إنه بمجرد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فستتخذ الحكومة اللبنانية إجراءات لمنع حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى الموجودة على أراضيها من شن أي عمليات أو أنشطة ضد إسرائيل. وجاء في البيان: "تعترف جميع الأطراف بأن قوات الأمن اللبنانية هي المسؤولة حصراً عن سيادة لبنان والدفاع عن أراضيه ولا يحق لأي دولة أو جماعة أخرى الادعاء بضمان سيادة لبنان".