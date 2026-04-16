ترامب: وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 10 أيام ويشمل حزب الله

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار في لبنان لمدة عشرة أيام، بعد محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف تحقيق السلام بين البلدين. - وجه ترامب نائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو للعمل مع إسرائيل ولبنان لتحقيق سلام دائم، ودعا الزعيمين إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات جادة. - رحب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بوقف إطلاق النار، مؤكداً أنه كان مطلباً محورياً للبنان، وتم الاتفاق على بدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين.

، اليوم الخميس، عن وقف لإطلاق النار في لبنان مدة عشرة أيام تبدأ عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:00 منتصف الليل بتوقيت بيروت). وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال: "أجريت محادثات ممتازة مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقد اتفق الزعيمان على بدء وقف إطلاق النار مدة عشرة أيام ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك لتحقيق السلام بين بلديهما".

وأشار ترامب إلى أنه وجه نائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة دان رازين كاين، لـ"العمل مع إسرائيل ولبنان لتحقيق سلام دائم". وفي منشور لاحق، قال الرئيس الأميركي إنه سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزاف عون إلى البيت الأبيض لإجراء "أولى المحادثات الجادة بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1983". وأضاف: "كلا الجانبين يرغب في السلام، وأعتقد أنه سيتحقق سريعاً".

وخلال حديث للصحافيين في البيت الأبيض، أكد ترامب أن وقف اطلاق النار المعلن بين لبنان واسرائيل سيشمل حزب الله، مبديا "ثقته" بأن الحزب سيلتزم به، فيما قال إن عون ونتنياهو قد يجتمعان في البيت الأبيض خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين.

وكانت مصادر رسمية لبنانية قد أكدت لـ"العربي الجديد" في وقت سابق من اليوم أن ترامب أجرى اتصالاً مع جوزاف عون، تناول التطورات الأخيرة ووقف إطلاق النار. وذكرت المصادر أن ترامب أبلغ عون أن وقف إطلاق النار "سيكون خلال ساعات"، مشيرة إلى أن اتصال الرئيسين "كان ثنائياً". كما أفادت القناة 12 العبرية، مساء الخميس، بأن الرئيس الأميركي تحدّث إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مرة واحدة على الأقل خلال الـ24 ساعة الماضية، قبل حديثه إلى الرئيس اللبناني.

من جانب آخر، قالت وسائل إعلام عبرية إن نتنياهو أبلغ أعضاء المجلس الوزراء المصغر (الكابينت) بقرار وقف إطلاق النار في لبنان بالتزامن مع إعلان ترامب عنه، وهو ما أثار حالة من الغضب في الكابينت. وأعرب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عن ترحيبه بإعلان وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنه "مطلب لبناني محوري سعينا إليه منذ اليوم الأول للحرب وكان هدفنا الأول في لقاء واشنطن يوم الثلاثاء".

ويوم الثلاثاء، اتفق الجانبان اللبناني والإسرائيلي على إطلاق مفاوضات مباشرة في زمان ومكان يتم الاتفاق عليهما بشكل متبادل، وذلك وفق بيان مشترك صدر في ختام أول جلسة تحضيرية للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو.