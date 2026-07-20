ترامب وعائلته استغلوا الرئاسة لتحقيق أرباح 4 مليارات دولار

- أصدر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ تقريراً يتهم الرئيس ترامب وعائلته باستغلال السلطة لتحقيق مكاسب مالية ضخمة، حيث حقق ترامب شخصياً ملياري دولار منذ 2025، بينما تجاوزت أرباح عائلته 4 مليارات دولار من مشروعات مرتبطة بدوره الرئاسي. - التقرير يربط بين زيادة ثروة عائلة ترامب ومعاناة العائلات الأميركية، مشيراً إلى صفقات مشبوهة مثل صفقة تعدين مع كازاخستان واستثمارات في شركات تكنولوجيا الدفاع والعملات المشفرة. - المبادرة تهدف إلى مكافحة الفساد ومنع استغلال الرئاسة لتحقيق مكاسب شخصية، مع التركيز على تأثير سياسات ترامب على ارتفاع تكاليف الطاقة للأسر الأميركية.

أصدر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وأعضاء آخرون في المجلس، الاثنين، تقريراً اتهموا فيه الرئيس دونالد ترامب وعائلته باستغلال السلطة الرئاسية وتحويلها بشكل ممنهج إلى مصدر للأرباح. وأكد التقرير أن ترامب حقق شخصياً ملياري دولار منذ عودته إلى البيت الأبيض، فيما تجاوزت أرباح عائلته 4 مليارات دولار إجمالاً منذ بداية ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني 2025، عبر مشروعات مرتبطة بدوره الرئاسي.

وصدر التقرير في إطار مبادرة أطلقها مشرّعون ديمقراطيون قالوا إنها تهدف إلى مكافحة الفساد، وتسعى إلى "كشف الممارسات المنتشرة التي تخدم المصالح الشخصية لترامب". وشارك في إصداره شومر، وأعضاء مجلس الشيوخ شيلدون وايتهاوس، وجيف ميركلي، وكاثرين كورتيز ماستو، وأليكس باديلا، وآندي كيم.

وربط المشرّعون في تقريرهم بين الارتفاع الكبير في صافي ثروة عائلة ترامب منذ بداية ولايته الثانية، وبين معاناة العائلات الأميركية التي "تتحمل هذه التكاليف"، وفق ما ورد في التقرير.

وقال شومر إن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ شكّلوا "مجموعة عمل مكافحة الفساد" لتسليط الضوء على "استغلال الرئيس ترامب لمنصبه لتحقيق مكاسب شخصية"، وأضاف في بيان: "ترامب هو الرئيس الأكثر فساداً في تاريخ أميركا. لقد خان الشعب الأميركي باستخدامه أعلى منصب في البلاد لزيادة رصيده المصرفي الشخصي على حساب العائلات والعمال".

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وتستهدف المبادرة، وفق القائمين عليها، الكشف عن مظاهر الفساد ووضع إصلاحات قانونية تمنع أي رئيس من استغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية. وذكرت المبادرة أن ترامب حصل على مكاسب مالية بقيمة ملياري دولار منذ عودته إلى البيت الأبيض عام 2025، مضيفة أن عائلته حققت أرباحاً تتجاوز 4 مليارات دولار منذ بدء ولايته الثانية من خلال "مشروعات مربحة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بدور ترامب".

وأشار المشرّعون الديمقراطيون إلى أن إدارة ترامب أبرمت صفقة تعدين بقيمة مليار دولار مع كازاخستان، وأن أبناء الرئيس يمتلكون حصة كبيرة فيها. كما أشاروا إلى استفادتهم من استثمار في مجموعة من الشركات الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا الدفاع، التي حصلت على عقود حكومية مباشرة بقيمة 3.2 مليارات دولار.

ولفت التقرير كذلك إلى مشروع عائلة ترامب في مجال العملات المشفرة، المعروف باسم "وورلد ليبرتي فاينانشال"، والمدعوم استثمارياً من دولة الإمارات، مشيراً إلى أن عائلة ترامب تمتلك أصولاً تزيد قيمتها عن مليار دولار في هذا الصندوق الخاص.

وقال السيناتور شيلدون وايتهاوس، عضو مجموعة العمل، في بيان، إن "حجم فساد الرئيس غير عادي"، مضيفاً أنه مسؤول مباشرةً عن ارتفاع التكاليف على الأسر الأميركية. وأضاف أن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز يعكس، بحسب قوله، سياسات ترامب التي "تتسبب في زيادة فواتير الطاقة وتعطيل مشروعات الطاقة النظيفة لصالح الوقود الأحفوري الملوث، وتوفر الغطاء لشركات النفط الكبرى لرفع أسعار الوقود من خلال حربه غير المبرّرة على إيران".