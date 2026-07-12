ترامب: وجهنا ضربة قوية جداً لإيران ومضيق هرمز مفتوح

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح للملاحة، رغم إعلان إيران إغلاقه بسبب التوترات مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن البلدين كانا قريبين من اتفاق قبل تصاعد الأحداث. - أعلنت إيران إغلاق المضيق بسبب التحركات العسكرية الأميركية، مشيرة إلى أنها ستعيد فتحه عند استقرار الأوضاع، بينما حذرت بحرية الحرس الثوري من ردود فعل قوية إذا استغلت الولايات المتحدة الوضع. - رغم إعلان إيران، أكد مركز المعلومات البحرية المشترك أن الممر الجنوبي للمضيق لا يزال مفتوحاً، مع تحذيرات للسفن من تهديدات محتملة وضرورة توخي الحذر.

أصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، على أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة، فيما ربطت إيران استئناف مرور السفن عبر الممر الحيوي بعودة الهدوء إلى المنطقة، بعدما أعلنت إغلاقه السبت في خضم جولة جديدة من الضربات المتبادلة مع واشنطن.

وقال ترامب لشبكة "أن بي سي" رداً على سؤال حول مضيق هرمز، "إنه مفتوح، لقد وجهنا إليهم ضربة قوية للغاية الليلة الماضية"، مضيفاً أن الولايات المتحدة وإيران كانتا على وشك التوصل إلى "اتفاق" السبت، وتابع "كانوا على وشك التنازل عن كل شيء، ثم فجأة بعد ساعتين، استهدفوا سفينة بطائرة مسيّرة. هؤلاء الناس يعانون خللاً ما".

على الجانب الآخر، أعلنت الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز، اليوم الأحد، في بيان أن الممر مغلق "بسبب التحركات غير القانونية الأخيرة للقوات العسكرية الأميركية في المنطقة"، مضيفة أنه "بمجرد استتباب الاستقرار والهدوء سيجري البت في طلبات العبور على أساس زمني وستصدر التراخيص اللازمة" وذلك وفق ما أورته وكالة "إيسنا" الإيرانية.

وتبادلت إيران والولايات المتحدة، فجر اليوم الأحد، موجة ثالثة من الضربات خلال أسبوع، إذ نفذت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" هجمات على مواقع عسكرية إيرانية، بالتزامن مع إطلاق طهران صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه قواعد ومواقع في دول خليجية وعربية.

ولاحقاً، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني "إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وحتى انتهاء التدخل الأميركي في المنطقة"، مؤكدة أنه "لن يُسمح لأي سفينة بالمرور". وقالت في بيان، إن القرار جاء عقب "محاولة سفينة الإبحار عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز"، مشيرة إلى أنها تعرضت لإطلاق نار تحذيري وأُجبرت على التوقف. وحذّرت بحرية الحرس الثوري من أنه "إذا استخدم العدو هذه الواقعة ذريعة وارتكب أي خطأ، فسوف يواجه رداً شديداً".

في السياق، أعلن مركز المعلومات البحرية المشترك (JMIC) الذي يعمل تحت مظلة القوات البحرية المشتركة (CMF)، أن الممر الجنوبي للمضيق ظل مفتوحاً أمام الملاحة اليوم الأحد، على الرغم من إعلان إيران إغلاقه. وأوضح مركز المعلومات البحرية المشترك، في مذكرة موجهة إلى السفن العاملة في المنطقة، أن المسار البحري المحاذي للسواحل العمانية لا يزال متاحاً لعبور السفن، لكنه أبقى "مستوى التهديد عند درجة شديد"، داعياً أطقم السفن إلى توقع اتصالات لاسلكية مع القوات البحرية المنتشرة في المنطقة، مع ضرورة توخي الحذر من احتمال وجود ألغام بحرية.