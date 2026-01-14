ترامب: واشنطن تحتاج إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي

كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء تأكيد مساعيه الرامية إلى الاستيلاء على جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك، متجاهلاً التحذيرات الأوروبية. وقال ترامب، في منشور على منصته تروث سوشال، إن واشنطن تحتاج إلى السيطرة على غرينلاند لأغراض تتعلق بالأمن القومي.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء إن سكان غرينلاند "يمكن أن يعتمدوا علينا"، رداً على مطالبة الرئيس الأميركي بضمّ الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي تحت سيادة الدنمارك. وقالت فون دير لاين: "من المهم أن يُدرك الغرينلانديون، من خلال الأعمال وليس فقط الأقوال، أننا نحترم تطلعاتهم ومصالحهم وأنه يمكنهم الاعتماد علينا"، مشدّدة في مؤتمر صحافي في بروكسل على أن "غرينلاند ملك لسكانها".

من جهته، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، من أن انتهاك سيادة غرينلاند سيؤدي إلى تبعات "غير مسبوقة". وقال ماكرون، في تصريحات نقلتها المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون للصحافة: "لا نستهين بالتصريحات المتعلقة بغرينلاند. فإذا ما انتُهكت سيادة دولة أوروبية حليفة، فستكون العواقب التي ستترتب تباعاً غير مسبوقة. تتابع فرنسا الوضع بأقصى درجات الاهتمام، وستتخذ موقفاً متضامناً تماماً مع الدنمارك وسيادتها".

ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون من الدنمارك وغرينلاند في البيت الأبيض، الأربعاء، نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الذي كان أدلى بتصريحات قاسية تجاه كوبنهاغن العام الماضي، وذلك لمناقشة مستقبل الجزيرة. وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، في مؤتمر صحافي مع نظيرته الدنماركية ميته فريدريكسن، أنه سيختار البقاء داخل مملكة الدنمارك بدلاً من الانضمام إلى الولايات المتحدة. وقال خلال زيارته كوبنهاغن: "نواجه أزمة جيوسياسية، وإذا كان ينبغي لنا الاختيار بين الولايات المتحدة والدنمارك، فإننا نختار الدنمارك"، مشدداً على أن "الولايات المتحدة لن تحكم الجزيرة".

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)