ترامب: نفذنا ضربة خفيفة والهدنة مستمرة

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الهجمات الأميركية على إيران كانت "ضربة خفيفة"، مشيراً إلى نجاح ثلاث مدمرات أميركية في عبور مضيق هرمز دون أضرار، بينما تعرضت السفن الإيرانية لأضرار جسيمة. - أفادت وكالات أنباء إيرانية بوقوع انفجارات قرب ميناء قشم وبندر عباس، وأعلن الجيش الأميركي تنفيذ ضربات دفاعية ضد منشآت عسكرية إيرانية، مؤكداً القضاء على التهديدات. - تعرضت مدمرتان أميركيتان لهجوم إيراني متجدد أثناء عبورهما مضيق هرمز، ووصفت وسائل إعلام أميركية الهجوم بأنه أشد وأكثر استدامة من السابق.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الهجمات التي شنها الجيش الأميركي على إيران مساء الخميس ليست سوى "ضربة خفيفة"، وذلك في أعقاب دوي انفجارات في مناطق إيرانية عدة، بما في ذلك مواقع ساحلية.

وأكد ترامب في تصريحات لشبكة "أي بي سي نيوز" أن وقف إطلاق النار لا يزال قائماً. ولاحقاً، أعلن ترامب على منصة "تروث سوشال" أن "3 مدمرات أميركية خرجت للتو وبنجاح كبير من مضيق هرمز تحت القصف، ولم يلحق أي ضرر بها لكن ضررا كبيرا لحق بالمهاجمين الإيرانيين". وأضاف: "عبرت ثلاث مدمرات أميركية مضيق هرمز بنجاح باهر، تحت وابل من النيران. لم تُصب المدمرات الثلاث بأذى، بينما لحقت أضرار جسيمة بالسفن الإيرانية المهاجمة. فقد دُمرت بالكامل، إلى جانب العديد من الزوارق الصغيرة التي تُستخدم كبديل عن أسطولها البحري المُدمر. غرقت هذه الزوارق في قاع البحر بسرعة وكفاءة".

وأكد ترامب في منشوره "أُطلقت صواريخ على مدمراتنا، وتم إسقاطها بسهولة. كذلك، حلّقت طائرات مُسيّرة، فاحترقت في الجو. دولة طبيعية كانت ستسمح لهذه المدمرات بالمرور، لكن إيران ليست دولة طبيعية. يقودهم مجانين، ولو أتيحت لهم فرصة استخدام سلاح نووي، لفعلوا ذلك دون تردد. لكن هذه الفرصة لن تتاح لهم أبداً، وكما هزمناهم اليوم، سنهزمهم بقوة أكبر وعنف أشد في المستقبل، إن لم يوقعوا اتفاقهم بسرعة!". وأشار إلى أن المدمرات الثلاث ستنضم مع طواقمها إلى الحصار البحري على إيران.

أخبار انفجارات في عدة مناطق إيرانية وطهران تتهم واشنطن بانتهاك وقف النار

وأفادت وكالات أنباء إيرانية في وقت متأخر من مساء الخميس بأن انفجارات سمعت بالقرب من ميناء قشم وبندر عباس في إيران، في حين أعلن الجيش الأميركي تنفيذ "ضربات دفاعية" ضد منشآت عسكرية إيرانية. وقال الجيش الأميركي في بيان إن قواته "تصدت لهجمات إيرانية وردت بضربات دفاعية بينما كانت مدمرات تابعة للبحرية الأميركية تعبر مضيق هرمز إلى خليج عمان في السابع من مايو/أيار. وأضاف: "القيادة المركزية قضت على التهديدات واستهدفت المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن مهاجمة القوات الأميركية".

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن عدة انفجارات وقعت على طول ساحل إيران المطل على الخليج، فيما أفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجار في مدينة ميناب جنوبي إيران، وتفعيل الدفاعات الجوية في طهران.

وأفادت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية بأن مدمرتين تابعتين للبحرية الأميركية تعرضتا أثناء عبورهما مضيق هرمز لهجوم إيراني متجدد يوم الخميس، وصفه مسؤولون أميركيون بأنه هجوم إيراني أشدّ وأكثر استدامة من الهجوم الذي تعرضت له السفينتان قبل أيام قليلة.

من جهتها، نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن مسؤول عسكري لم تسمه القول، ليل الخميس- الجمعة، إن وحدات بحرية أميركية تعمل في منطقة مضيق هرمز تعرضت لنيران صواريخ إيرانية، وذلك عقب هجوم من الجيش الأميركي على ناقلة نفط إيرانية. وأضافت أن سفناً حربية أميركية اضطرت للتراجع بعد تعرضها لأضرار من جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية.