- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مراجعة لتحديد ما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة، التي أسفرت عن مقتل قيادي في حماس، تشكّل انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار، نافياً توجيه انتقادات لنتنياهو. - أكدت تقارير إعلامية أن البيت الأبيض بعث برسالة صارمة لنتنياهو، محذراً من أن اغتيال رائد سعد يعد انتهاكاً للاتفاق الذي توسط فيه ترامب. - شدد ترامب على علاقته الجيدة مع إسرائيل ونتنياهو، مشيراً إلى التعاون في إضعاف إيران، وأكد على وجود قوة دولية للحفاظ على الاستقرار في غزة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إنه سيُجري مراجعة لتحديد ما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة التي أسفرت عن مقتل قيادي في حركة حماس، يوم السبت الماضي، تشكّل انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما نفى صحة التقارير التي تحدثت عن توجيهه انتقادات حادة وشتائم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الهجوم، واصفاً إياها بأنها "تقارير كاذبة".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد نفذت غارة استهدفت القيادي في كتائب القسام رائد سعد، السبت الماضي، جنوب غرب مدينة غزة، في وقت كانت إدارة الرئيس ترامب تخطط للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، في خطوة فسرتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها رسائل إلى واشنطن. وفي هذا السياق، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، الاثنين، إن سيلاً من الشتائم الأميركية وُجّه في ذلك اليوم إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري نقلاً عن مصادره بأن البيت الأبيض بعث رسالة صارمة إلى نتنياهو شدد فيها على أن اغتيال رائد سعد يعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار الذي توسط فيه ترامب، وذكر أن رسالة البيت الأبيض إلى نتنياهو كانت: "إذا أردت تدمير سمعتك وإظهار أنك لا تلتزم بالاتفاقات فهذا شأنك، لكننا لن نسمح لك بتدمير سمعة الرئيس ترامب بعدما توسط في الاتفاق في غزة".

وقال ترامب في تصريحات للصحافيين على هامش توقيعه أمراً تنفيذياً يصنف مخدر الفنتانيل سلاحَ دمار شامل: "لدي علاقة جيدة مع إسرائيل ومع بيبي نتنياهو بشكل جيد"، مشيراً إلى عملهما معاً في ما يخص إضعاف إيران والهجمات عليها". وأضاف أن علاقته جيدة مع الجميع في الشرق الأوسط، وأن "هناك 59 دولة جاهزة للمشاركة في قوة دولية للحفاظ على الاستقرار في غزة"، وأن "دولاً أخرى ستنضم للقوة"، كما قال إن قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة تعمل بالفعل "بشكل أو بآخر"، من دون توضيح إضافي.

ورداً على سؤال عما إذا كان لا يزال يثق بالرئيس السوري أحمد الشرع بعد الهجوم على جنود أميركيين في سورية، قال ترامب: "نعم. هذا ليست له علاقة بالحكومة السورية، والرئيس يشعر بالأسف بسبب هذه الحادثة وسيجرى التعامل مع الموقف"، مضيفاً أنه "سيتم الرد بقوة على الهجوم". ورداً على سؤال آخر عن سبب وجود قوات أميركية في سورية، قال ترامب: "لأننا نسعى لضمان استمرار السلام في الشرق الأوسط، وسورية جزء لا يتجزأ من المنطفة، ومن المذهل ما حدث فيها. تم التخلص من الأسد وآخرين سيئين وتمكنا من تحقيق سلام حقيقي في المنطقة".