ترامب: ندرس خيارات قوية للغاية بشأن إيران وإمكان التفاوض معها

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دراسة خيارات عسكرية قوية ضد إيران بعد تجاوزها الخط الأحمر بقتل المتظاهرين، مع متابعة الجيش الأميركي للوضع بجدية. - يعتزم ترامب التحدث مع إيلون ماسك بشأن استعادة خدمة الإنترنت في إيران، مع إمكانية التعاون مع شركة سبيس إكس لتقديم خدمة ستارلينك. - كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن استعداد ترامب لمناقشة سيناريوهات تصعيد محتملة تشمل خيارات عسكرية وأدوات ضغط إلكترونية واقتصادية مع كبار مسؤولي إدارته.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إنه يدرس إمكانية القيام بعمل عسكري ضد إيران. وأضاف، في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، ردًا على سؤال عمّا إذا كانت إيران قد تجاوزت الخط الأحمر الذي حدده سابقاً والمتمثل في قتل المتظاهرين، "يبدو أنهم بدأوا يفعلون ذلك". وأوضح: "نتابع الأمر بجدية بالغة، والجيش يتابعه، ونحن ندرس بعض الخيارات القوية جداً. سنتخذ قراراً".

وزعم الرئيس الأميركي أن إيران تواصلت مع الولايات المتحدة واقترحت إجراء مفاوضات، وذلك بعد تهديداته باتخاذ إجراء ضد طهران. وأضاف ترامب أن إدارته تجري محادثات لترتيب اجتماع مع إيران، محذراً في الوقت نفسه من أنه قد يضطر إلى التحرك أولاً مع تصاعد التقارير عن أعداد القتلى واستمرار اعتقال المتظاهرين. وقال: "أعتقد أنهم سئموا من تعرضهم للضرب من قبل الولايات المتحدة. إيران تريد التفاوض".

وفي السياق، قال ترامب إنه يعتزم التحدث إلى رجل الأعمال إيلون ماسك بشأن استعادة خدمة الإنترنت في إيران، بعد أن قطعت السلطات الإيرانية الاتصال بالشبكة خلال الاحتجاجات. وردًا على سؤال حول إمكان التعاون مع شركة سبيس إكس التي يملكها ماسك، والتي تقدم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك، قال ترامب: "إنه جيد تمامًا في هذا النوع من الأشياء، ولديه شركة جيدة للغاية".

وأشار التقرير إلى أن العلاقة بين ترامب وماسك شهدت تذبذبًا في الفترة الماضية، قبل أن تعود للتحسن مؤخرًا، حيث تناولا العشاء معًا هذا الشهر في منتجع مار إيه لاغو. ولم يصدر تعليق فوري من ماسك أو شركة سبيس إكس على هذه التصريحات.

ويأتي هذا بعد أن كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب يستعد لمناقشة سيناريوهات تصعيد محتملة مع كبار مسؤولي إدارته، تشمل خيارات عسكرية وأدوات ضغط إلكترونية واقتصادية، في محاولة للتعامل مع الوضع المتأزم في إيران. وأضافت الصحيفة أن اجتماع ترامب المزمع مع هؤلاء المسؤولين سيناقش خطوات محتملة، منها توجيه ضربات عسكرية، ونشر أسلحة إلكترونية متطورة ضد مواقع عسكرية ومدنية إيرانية، وفرض المزيد من العقوبات على طهران، إلى جانب تعزيز المصادر المناهضة للحكومة على الإنترنت.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، يتوقّع أن يحضر الاجتماع كل من وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين. غير أن مسؤولين تحدثوا للصحيفة استبعدوا أن يتخذ ترامب قراراً نهائياً خلال الاجتماع، إذ لا تزال المداولات في مراحلها الأولى. يذكر أن هذا اللقاء سيكون الاجتماع الرسمي الأول لترامب مع كبار مسؤولي إدارته بشأن إيران، لكن "وول ستريت جورنال" نبهت إلى أن الرئيس الأميركي دائماً يطلب آراء مساعديه بشأن ملفات حساسة خارج الإطار الرسمي، وقد تسلّم بالفعل بعض المقترحات حول الرد المناسب.

ولفتت الصحيفة نفسها إلى حاجة واشنطن لنشر أصول عسكرية قبل شن أي هجمات بهدف تنفيذ الضربات وحماية القوات الأميركية في المنطقة كذلك. وذكّرت في هذا الإطار بأن الولايات المتحدة نقلت مؤخراً حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد ر. فورد" ومجموعتها القتالية من البحر المتوسط إلى أميركا اللاتينية، ما جعل المنطقة خالية من أي حاملة طائرات أميركية. وبحسب مسؤولين أميركيين، ترسل حالياً مذكرات إلى الوكالات الحكومية لطلب مقترحاتها بشأن الرد على الوضع في إيران، بما في ذلك تحديد أهداف عسكرية واقتصادية محتملة تمهيداً لاجتماع ترامب. وفيما يتعلق بالاجتماع نفسه، افاد المسؤولون أنفسهم بأن روبيو بحث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، السبت، الاحتجاجات في إيران والتطورات في غزة وسورية.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)