ترامب: نجري محادثات معمقة مع إيران لكننا لن ننتظر طويلاً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن الولايات المتحدة تجري "محادثات معمقة للغاية" مع إيران، مؤكداً أن الفرصة المتاحة أمام المسار الدبلوماسي محدودة زمنياً، ومهدداً بالعودة إلى "العمل العسكري الحازم" إذا لم تفض المفاوضات إلى اتفاق سريع.

وأوضح ترامب، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، أن واشنطن منحت المفاوضات فرصة جديدة استجابة لطلب الوسطاء، قائلاً: "نجري محادثات معمقة للغاية مع إيران. إذا لم تكلل هذه المحادثات بالنجاح، فسنعود إلى العمل العسكري الحازم". وأضاف، رداً على سؤال بشأن المدة التي سيمنحها للمسار الدبلوماسي: "ليس كثيراً... إما أن يتم الأمر بسرعة، أو لا يحدث على الإطلاق".

وأشار ترامب إلى أنه قرر تعليق الضربات الأميركية على إيران يوم الجمعة لإفساح المجال أمام المفاوضات، موضحاً أن الدول التي تتوسط بين واشنطن وطهران، إلى جانب دول أخرى في الشرق الأوسط، طلبت منه منح فرصة إضافية للدبلوماسية.

وأضاف أن "كل من شارك في المفاوضات السابقة مع إيران طلب مني أن لا أطلق النار"، وأعرب عن اعتقاده أن الإيرانيين "يرغبون في التوصل إلى اتفاق". وبرر موافقته على طلب الوسطاء بالقول: "لا يوجد ما نربحه ولا ما نخسره"، لافتاً إلى أنه منذ تعليق الضربات انخفضت أسعار النفط وارتفعت أسواق الأسهم، مع تأكيده أن الخيار العسكري سيبقى مطروحاً إذا أخفقت المفاوضات.

وتأتي تصريحات ترامب بعدما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الأحد، أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يزال مستمراً عبر الوسطاء، رغم اتهامه الإدارة الأميركية بـ"تدمير أرضية الحوار الملائمة". وقال إن الوسطاء "يؤدون مهامهم كجزء من مسؤولياتهم"، في إشارة إلى استمرار القنوات الدبلوماسية بين الجانبين.

واتهم بقائي واشنطن بخرق مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين الشهر الماضي، والتي قال إنها تتألف من 14 بنداً فقط، معتبراً أن الولايات المتحدة لم تلتزم بتعهداتها وارتكبت "خرقاً صارخاً ومروعاً" للاتفاق، واصفاً ذلك بأنه "خيانة للدبلوماسية" للمرة الثالثة. كما أكد أن طهران أوفت بالتزاماتها لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، محملاً الإدارة الأميركية مسؤولية التوتر الراهن، ومشدداً على أن الأولوية الحالية لبلاده تتمثل في الدفاع عن السيادة وسلامة الأراضي وحماية المواطنين.

وأفاد موقع أكسيوس الأميركي، نقلاً عن مصدرَين مطّلعَين، أمس السبت، بأن دونالد ترامب أمر الجيش الأميركي بعدم شنّ ضربات جديدة على إيران الجمعة، لينهي بذلك سلسلة من الهجمات اليومية استمرت قرابة أسبوعين. وأقرّ المصدران في الوقت نفسه بأن الجيش لا يزال يعدّ خططاً لعودة محتملة إلى عمليات قتالية كبرى، إلّا أن ترامب لم يصدر أوامر للتحرك بهذا الاتجاه.