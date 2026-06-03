ترامب: نتنياهو مجنون يزعجني قتاله في لبنان وأرغب بلقاء خامنئي

- أكد ترامب وصفه لنتنياهو بـ"المجنون" لكنه أعرب عن إعجابه به وتعاونهما الجيد، رغم انزعاجه من تهديد نتنياهو بمهاجمة لبنان، وأبدى رغبته في لقاء المرشد الإيراني خامنئي بعد اتفاق سلام. - أبدى ترامب تفاؤله بشأن المفاوضات مع إيران، مشيراً إلى تطورها السريع وأن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، مع استمرار الحصار البحري حتى عيد العمال. - نفى ترامب توقف المحادثات مع إيران، مؤكداً استمرار التواصل وتوقع اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز، مع تأكيد روبيو على ضرورة تعهدات نووية مكتوبة.

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"المجنون"، لكنه شدد على إعجابه به وأعرب عن رغبته في لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. جاء ذلك في مقابلة حصرية أجرتها ميراندا ديفاين من صحيفة "نيويورك بوست" مع ترامب، وتطرق خلالها إلى فحوى محادثة هاتفية أجراها مع نتنياهو الاثنين.

وأفاد ترامب بأنه قال لنتنياهو إنه "مجنون تماماً"، لكنه أصر على أنهما "عملا معاً بشكل جيد للغاية"، وفقا للصحيفة. وخلال محادثتهما، أعرب ترامب عن رفضه تهديد نتنياهو بمهاجمة الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، بزعم الرد على "حزب الله". وقال ترامب عن نتنياهو: "انزعجتُ قليلاً من قتاله المستمر مع لبنان". وأردف ترامب: "أنا معجب جداً ببيبي (نتنياهو). وأعمل معه بشكل جيد للغاية.. أنا رئيس في زمن الحرب، وهو رئيس وزراء في زمن الحرب".

وبشأن إيران، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن خامنئي "ضالع بشكل كامل" في اتخاذ القرارات بشأن كيفية إنهاء الحرب، وتابع: "لديهم (الإيرانيون) احترام كبير له". وتابع: "أود أن ألتقي به" بعد التوصل إلى اتفاق سلام.

وكرر ترامب ما قاله مرارا في وقت سابق من أنه ليس على عجلة من أمره بشأن إيران، مشيرا إلى أن الحصار البحري على إيران قد يستمر حتى عيد العمال في السابع من سبتمبر/أيلول، إلا أنه استدرك وقال إن ذلك "مستبعد، أعتقد أن الأمر سيحل سريعا"، وتمسك إلى حد كبير بنظرته المتفائلة تجاه المفاوضات مع إيران، وقال إن المحادثات مع إيران "تتطور بسرعة"، و"لن تمتلك سلاحاً نووياً، وستحدث أمور جيدة أخرى كثيرة".

ومضى ترامب قائلا في المقابلة "توقع الجميع أن يصل سعر البرميل إلى 300 أو 400 دولار، بينما هو الآن 98 دولاراً فقط، لكن هذا ليس ثمناً باهظاً إذا ما نظرنا إلى احتمال امتلاكهم سلاحاً نووياً".

وكانت شبكة "إي بي سي نيوز"، قد أفادت في وقت سابق اليوم الأربعاء، بأنّ ترامب يطالب إيران بتقديم تعهدات نووية مكتوبة على أنها جزء من اتفاق مبدئي يهدف إلى تجاوز حالة الجمود بين واشنطن وطهران. ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين ومصدر مطلع، أنّ وفد التفاوض الإيراني كان قد قدّم في وقت سابق ضمانات شفوية بأنّ إيران ستوافق في نهاية المطاف على شروط معينة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، غير أن ترامب قرر في اجتماع غرفة العمليات بالبيت الأبيض يوم الجمعة أنّ هذه الالتزامات غير كافية.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أعرب يوم أمس الثلاثاء في شهادة أدلى بها أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عن أمله في إمكان التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران. وكشف عن بعض التفاصيل التي ترغب واشنطن من إيران في القيام بها قبل المضي قدماً بأي اتفاق، قائلاً: "نحتاج منهم إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري، وبجانب المضيق نحتاج منهم إلى شرط مسبق يسمح بالانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات، وهو أن يلتزموا بالموافقة على مفاوضات محددة جداً للتخلّص من اليورانيوم عالي التخصيب".

وأضاف أن الشرط للتوصل إلى اتفاق في المرحلة الحالية والانتقال إلى المرحلة الثانية، هو الموافقة المسبقة على أنهم سيتفاوضون على شروط وقيود شديدة وطويلة الأمد في الملف النووي أو إلغاء عملية التخصيب بشكل كامل في المرحلة الثانية. كما أكد عدم رفع العقوبات عن إيران في أثناء المرحلة الأولى من الاتفاق.

أخبار ترامب يؤكد استمرار المحادثات رغم النفي الإيراني

يأتي ذلك فيما نفى ترامب، أمس الثلاثاء، توقف المحادثات مع إيران، بعدما أفادت وسائل إعلام إيرانية بتوقف تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وقال ترامب، في منشور على منصته تروث سوشال إنّ "التقارير الإخبارية الكاذبة التي تزعم توقف التواصل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة قبل أيام قليلة هي تقارير كاذبة ومضللة. فالمحادثات بيننا مستمرة، بما في ذلك قبل أربعة أيام، وثلاثة أيام، ويومين، ويوم واحد، واليوم"، وأضاف "لا أحد يعلم إلى أين ستؤول هذه المحادثات، ولكن كما قلت لإيران: حان الوقت، عاجلاً أم آجلاً، لإبرام اتفاق. لقد استمر هذا الوضع 47 عاماً، ولا يمكن السماح له بالاستمرار أكثر من ذلك!".

وليل الاثنين - الثلاثاء، قال ترامب إنّه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، معتبراً أن المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي رغم بعض العقبات التي ظهرت خلال الساعات الماضية. وفي مقابلة هاتفية مع كبير مراسلي شبكة "إيه بي سي نيوز" في واشنطن جوناثان كارل، أكد ترامب أن "الأمور تبدو جيدة، جيدة جداً".