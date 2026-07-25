ترامب: نتنياهو سيزور واشنطن خلال أيام

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، وذلك خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض الذي أُعيد تنظيمه بعد حادث إطلاق نار سابق. - أكد ترامب أن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران، مشيراً إلى خيارين: مواصلة الضربات أو التوصل إلى اتفاق، مع تأكيده على جدية إيران في المفاوضات الحالية. - أشار ترامب إلى أن الخيارات مفتوحة، وأن كبار مسؤولي إدارته يشاركون في المناقشات مع إيران، مع استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق محتمل.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور الولايات المتحدة خلال أيام، وجاءت تصريحات ترامب خلال مشاركته، مساء الجمعة، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، الذي أعيدت جدولة موعده من أبريل/نيسان الماضي بعد أن تسبب حادث إطلاق نار في إرباك النسخة الأولى. وقال في مستهل كلمته: "كما قلت قبل ثلاثة أشهر، العرض يجب أن يستمر".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب التي دفعت ترامب للإعلان عن زيارة نتنياهو في هذا التوقيت؟ ما هي طبيعة المفاوضات الجارية مع إيران وما هي الأهداف المرجوة منها؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وخلال الحفل، دخل ترامب قاعة الاحتفالات وسط تصفيق من الحضور، فيما شكرت رئيسة رابطة مراسلي البيت الأبيض ويجيا جيانغ الرئيس على دعمه. وقالت في كلمتها: "رسالتنا الليلة هي: لقد عدنا. لن نكون خائفين. نرفض أن ندع عملاً من أعمال العنف تكون له الكلمة الأخيرة".

وفي وقت سابق، قال ترامب إن الولايات المتحدة تتفاوض حالياً مع إيران، قائلاً: "أمامنا خياران؛ إما مواصلة الضربات وتدمير قدراتها، أو التوصل إلى اتفاق ونحن نتفاوض معها حالياً". وأوضح أن إيران "ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق"، قبل أن يعود ويقول إنها "جادة هذه المرة أكثر من أي وقت مضى"، مضيفاً أن لديها استعداداً للموافقة على أمور لم توافق عليها سابقاً، معتبراً أن ذلك لا يعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق.

وأشار ترامب إلى أن الخيارات لا تزال مفتوحة، قائلاً إن الولايات المتحدة "مستعدة وجاهزة للتحرك"، لكنه لفت إلى استمرار المفاوضات، مضيفاً: "ربما نصل إلى نقطة التقاء وربما لا". كما قال إن كبار مسؤولي إدارته، بمن فيهم نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، يشاركون في المناقشات المتعلقة بإيران.

(رويترز، أسوشييتد برس)