ترامب: نتفاوض على حق الوصول الكامل إلى غرينلاند دون تكلفة

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته تتفاوض للحصول على "حق الوصول الكامل" إلى غرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستحصل على ما تريد دون تكلفة. - أشار ترامب إلى أن الوجود الأميركي في غرينلاند سيكون بلا حدود زمنية، موضحاً أن التكنولوجيا الحديثة تتيح تحقيق فكرة قديمة كانت لدى الرئيس ريغان. - نفى الأمين العام لحلف ناتو مارك روته شكوك ترامب حول دعم الأوروبيين للولايات المتحدة، مؤكداً التزامهم كما فعلوا في أفغانستان.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن إدارته تتفاوض على صفقة لتأمين "حق الوصول الكامل" للولايات المتحدة إلى غرينلاند، مشدداً على أن "الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريد دون أي تكلفة"، ومكرراً مزاعمه بأن الإقليم مهم لبلاده لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وأشار ترامب إلى أن "الوجود الأميركي سيكون إلى ما لا نهاية ودون حد زمني"، موضحاً في حديث لشبكة "فوكس نيوز"، رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت واشنطن تسعى إلى "شراء غرينلاند" أو "دفع ثمنها"، أن "الموضوع قيد التفاوض حالياً، لكن الجوهر هو حق الوصول الكامل إلى ما لا نهاية، من دون أي سقف زمني".

وأضاف ترامب: "كل شيء يمر فوق غرينلاند… إنها لا تُقدّر بثمن. إنها مذهلة. كان لدى (الرئيس الأميركي الجمهوري بين 1981 و1989 رونالد) ريغان هذه الفكرة منذ زمن طويل، لكن لم تكن لدينا التكنولوجيا. لقد كانت الفكرة رائعة، لكن لم تكن هناك تكنولوجيا، بينما اليوم لدينا تكنولوجيا لا تُصدّق".

وكان ترامب قد أعلن أمس، تراجعه عن خططه لفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية كجزء من مساعيه للضغط في ملف غرينلاند، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي توصلا إلى إطار عمل لاتفاق مستقبلي يتيح لواشنطن "الوصول" إلى الإقليم.

وأعاد ترامب انتقاد حلف شمال الأطلسي (ناتو)، معتبراً أن علاقة بلاده بالحلف كانت "من طرف واحد". وأضاف: "أعتقد أننا على علاقة جيدة جداً مع حلف ناتو، لكنني طالما قلت: هل سيكونون موجودين إذا احتجنا إليهم يوماً ما؟ هذا هو الاختبار الحقيقي".

في المقابل، نفى الأمين العام لحلف ناتو مارك روته فكرة عدم وقوف الأوروبيين إلى جانب الولايات المتحدة في حال تعرّضها لهجوم، وقال خلال لقائه ترامب، أمس: "سمعتك تقول إنك لست متأكداً من أن الأوروبيين سيقدّمون المساعدة للولايات المتحدة إذا تعرّضت للهجوم. دعني أؤكد أنهم سيفعلون، كما فعلوا من قبل في أفغانستان؛ فمقابل كل جنديين ضحيا بحياتهما هناك، كان هناك جندي من دولة أخرى عضو في حلف ناتو لم يعد إلى عائلته".

وفي كلمة أمام منتدى دافوس، أمس الأربعاء، جدد ترامب، تمسّكه بمطلبه بفرض السيطرة الأميركية على جزيرة غرينلاند، معتبراً أنها تمثل "مصلحة أمن قومي للولايات المتحدة". وأكد الرئيس الأميركي أن "لا دولة ولا مجموعة دول قادرة على تأمين غرينلاند سوى الولايات المتحدة".