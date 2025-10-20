ترامب: نتخذ خطوات عديدة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على جهود الولايات المتحدة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، مع منح حماس "فرصة صغيرة" لاحترام الاتفاق، مهدداً بالقضاء عليها إذا لم تلتزم. من جهتها، أكدت حماس التزامها بالاتفاق ودعت للضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها. - علق ترامب على الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن كل الخيارات مفتوحة، لكنه شكك في قدرة أوكرانيا على الانتصار، بعد مكالمة بين وزيري الخارجية الروسي والأميركي. - أعلن ترامب عن نيته زيارة الصين مطلع العام المقبل، مشيراً إلى تحديد موعد مبدئي للزيارة، وأعرب عن شكوكه في إمكانية غزو الصين لتايوان.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن واشنطن تتخذ خطوات عديدة للحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أنه لم يطلب من إسرائيل العودة للقتال، وذلك بعد أن نفّذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثّفة على مناطق في القطاع أمس الأحد أدّت إلى استشهاد 45 شخصاً، بينهم صحافي. وأضاف ترامب أنه سيمنح حركة حماس "فرصة صغيرة" لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار، ولكنّه توعّد بـ"القضاء" على الحركة إذا فشلت في القيام بذلك. وصرح ترامب للصحافيين "لقد توصلنا إلى اتفاق مع حماس يضمن أن يكون سلوكهم جيداً جداً، وإن لم يفعلوا، سنقضي عليهم. وإذا اضطررنا لذلك، فسيجري القضاء عليهم".

في الأثناء، أكّد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أنّ الاحتلال الإسرائيلي لديه سياسة ثابتة في استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وأوضح قاسم في تصريحات صحافية نُشرت على الموقع الرسمي للحركة، اليوم الاثنين، أن الحركة التزمت بكل تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة وخاصة في المرحلة الأولى من خلال تسليم كل الأسرى الأحياء دفعة واحدة.



وقال: "نعمل يومياً على استكمال تسليم كل جثامين الأسرى الإسرائيليين"، مشيراً إلى وجود تحديات كبيرة في تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين بسبب الدمار الكبير. وشدد على أن الاحتلال تعمد في بداية الحرب قصف الأسرى الإسرائيليين وآسريهم والمربعات السكنية من حولهم. وأضاف الناطق باسم الحركة أن من بين الصعوبات التي نواجهها في تسليم جثامين الأسرى هي عدم وجود معدات ثقيلة لإزالة الركام، وأوضحنا ذلك للوسطاء. وأشار إلى أن الحركة تتواصل مع الوسطاء باستمرار بشأن استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي، وهناك تواصل مستمر مع الجانب الأميركي بشأن التجاوزات التي يتعمد الاحتلال القيام بها، وتابع: "على كل الأطراف التي تريد استمرار الهدوء في هذه المنطقة الضغط على الاحتلال لضمان تنفيذ التزاماته"، لافتاً إلى أن الاحتلال يستغلّ ملف المساعدات لابتزاز الموقف السياسي ويلوح بالتجويع مرة أخرى، كما أكّد أن الاحتلال "لم يتخلّ عن سياسة التجويع في وجه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

ترامب بشأن الحرب الروسية الأوكرانية: كل شيء وارد

إلى ذلك، علق ترامب على الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالقول إنّ كل شيء وارد، مؤكداً أنه "لا يزال بإمكان أوكرانيا الانتصار في الحرب لكن لا أعتقد أنها ستفعل ذلك"، وتأتي تصريحات ترامب عقب مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية سيرجي لافروف مع نظيره الأميركي ماركو روبيو للإعداد لقمّة محتملة بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، ووصفت المحادثة بأنها "بناءة".

ترامب: سأزور الصين مطلع العام المقبل

في شأن آخر، قال ترامب إنه سيزور الصين مطلع العام المقبل بدعوة من بكين. وأضاف للصحافيين في البيت الأبيض "تلقيت دعوة لزيارة الصين، وسأقوم بذلك في وقت مبكر نسبياً من العام المقبل. لقد حددنا الموعد مبدئياً". وشكّك ترامب في إمكان قيام الصين بغزو تايوان، وذلك لدى سؤاله عن تقييم سابق لوزارة الدفاع خلص إلى أنّ بكين ستحاول في العام 2027 السيطرة على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي. وصرح ترامب للصحافيين خلال لقائه رئيس الوزراء الأسترالي انتوني البانيزي "أعتقد أن الامور ستسير على ما يرام مع الصين. الصين لا تريد القيام بذلك".

