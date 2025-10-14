ترامب: نتحدث عن إعادة إعمار غزة لا عن حل الدولتين

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد قمة شرم الشيخ على قراره بشأن مستقبل الفلسطينيين، مشيراً إلى تأييد لحل الدولة الواحدة وحل الدولتين، مع التركيز على إعادة إعمار غزة بالتنسيق مع دول أخرى. - توصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بوساطة غير مباشرة في شرم الشيخ، بمشاركة دولية واسعة، بهدف إنهاء الحرب في غزة وتعزيز السلام في الشرق الأوسط. - دعا ترامب في الكنيست الإسرائيلي إلى منح نتنياهو عفواً في قضايا الفساد، مشيراً إلى أن الدعوة لم تكن منسقة مسبقاً، واصفاً القضية بأنها "حملة اضطهاد".

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، غداة قمة في شرم الشيخ بمصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أنه سيقرر ما يراه "صائباً" لمستقبل الفلسطينيين والقطاع المحاصر والمدمّر. وقال ترامب في تصريحات لصحافيين في الطائرة التي أقلته إلى واشنطن إن "كثيرين يؤيّدون حلّ الدولة الواحدة، وبعضهم يفضّل حل الدولتين. سنرى"، مؤكداً: "لم أعلّق على ذلك بعد... سأقرّر ما أراه صائباً، لكن بالتنسيق مع دول أخرى"، وأضاف: "أنا لا أتحدث عن دولة واحدة أو دولتين. نحن نتحدث عن إعادة إعمار غزة".

وأعلن ترامب، الخميس الماضي، توصل إسرائيل وحركة حماس لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته

لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي. ومساء أمس الاثنين، احتضن مركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ المصرية قمة بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة. وكان هدف القمة، التي حملت عنوان: "قمة شرم الشيخ للسلام"، "إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليميين"، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وعاد ترامب في دردشته مع الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية إلى خطابه الذي ألقاه أمام الكنيست الإسرائيلي، أمس الاثنين قبل توجهه للمشاركة في قمة شرم الشيخ، وقال إنه طالب بمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عفواً في المحاكمات التي يخضع لها نتنياهو منذ سنوات في قضايا فساد، مؤكداً أن مطالبته هذه لم تأت بناءً على تنسيق مسبق مع نتيناهو، بل جاءت لأن الوقت كان مثالياً. وقال ترامب: "أخبرته (نتنياهو) أنني لا أريد التطرق إلى موضوع العفو، لكن كان ذلك الوقت مثالياً. كان توقيتاً مناسباً، أليس كذلك؟"، مضيفاً: "كان يحظى بتصفيق حار، وعندما توقفوا قلت: "لماذا لا تمنحون هذا الرجل عفواً؟ لو لم يكن يحظى بتصفيق حار، لما فعلت ذلك".

وكان ترامب توجه في خطابه إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مطالباً إياه بالعفو عن نتنياهو، معتبراً أن الأخير يعرف كيف ينتصر، الأمر الذي قابله النواب في الكنيست بتصفيق حار. وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها ترامب بإيقاف محاكمة نتنياهو، ودعا في يونيو/ حزيران الماضي إسرائيل إلى أن "تلغي فوراً" محاكمة نتنياهو، واصفاً القضية الملاحق بها بـ"حملة اضطهاد". وفي رسالة مطوّلة نشرها على منصّته تروث سوشال للتواصل الاجتماعي، كتب ترامب أنّ "حملة مثل هذه اضطهاد لرجل قدّم الكثير، هي بالنسبة لي أمرٌ لا يُصدّق"، مشدداً على أنّ نتنياهو "يستحقّ أفضل من ذلك بكثير، وكذلك دولة إسرائيل. يجب إلغاء محاكمة بيبي (نتنياهو) فوراً، أو أن يصدر عفو عن بطل عظيم".

وأُجّلت محاكمة نتنياهو مرات عدة منذ بدأت في مايو/ أيار 2020، إذ طلب محامو رئيس الوزراء تأجيلها بسبب الحرب على غزة، ولاحقاً بسبب الحرب ضد لبنان. وفي القضية الأولى، نتنياهو وزوجته سارة متّهمان بقبول هدايا فاخرة، مثل سيجار ومجوهرات وشمبانيا، تزيد قيمتها عن 260 ألف دولار، من أثرياء مقابل خدمات سياسية. كما يلاحق في قضيتين أخريين بتهمة السعي للحصول على تغطية إعلامية أكثر إيجابية في وسيلتين إعلاميتين إسرائيليتين. وينفي نتنياهو ارتكاب أيّ مخالفة.

(الأناضول، فرانس برس، العربي الجديد)