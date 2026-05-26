ترامب: من الأفضل تدمير اليورانيوم عالي التخصيب بالتنسيق مع إيران

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إمكانية تسليم اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة لتدميره، مشيرًا إلى أن الخيار الأفضل هو التخلص منه بالتنسيق مع إيران وبحضور هيئة الطاقة الذرية كشاهد على العملية. - نفت وكالة "تسنيم" الإيرانية صحة التقارير حول استعداد طهران لنقل احتياطيات اليورانيوم إلى الخارج، مؤكدة أن الملف النووي ليس جزءًا من الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة. - يجري وفد إيراني مباحثات في الدوحة حول إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مع التركيز على مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب، ومناقشة الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الاثنين - الثلاثاء إن اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب قد يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة لتدميره هناك. وأضاف، في منشور على منصة تروث سوشيال، أن "الخيار الأفضل يتمثل في التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب بالتنسيق مع إيران، سواء عبر تدميره داخل الأراضي الإيرانية أو في موقع آخر يتم التوافق عليه، بحضور هيئة الطاقة الذرية أو ما يعادلها، كشاهد على العملية".

يأتي ذلك بينما نفت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة، مساء الاثنين، صحة تقارير إعلامية إقليمية تحدثت عن استعداد طهران لنقل احتياطيات اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج. وقبل ذلك بيوم، نفى مصدر إيراني كبير لـ"رويترز"، موافقة طهران على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وأضاف أن الملف النووي الإيراني ليس جزءا من الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة. وقال المصدر "سيجري تناول الملف النووي في مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي، وبالتالي فهو ليس جزءا من الاتفاق الذي يجري العمل عليه حاليا. ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن شحن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد".

والاثنين، قال ترامب إن الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقاً عظيماً ومجدياً أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق، وذلك رداً على الانتقادات التي وجهت إليه من قبل أطراف في الحزب الجمهوري. وأضاف ترامب على منصته تروث سوشيال: "الاتفاق مع إيران سيكون عكس كارثة الاتفاق النووي الإيراني التي تفاوضت عليها إدارة (الرئيس الأميركي الأسبق باراك) أوباما الفاشلة، والتي كانت بمثابة طريق مباشر ومفتوح لإيران نحو امتلاك سلاح نووي. كلا، أنا لا أبرم صفقات كهذه".

ويبحث وفد إيراني يضم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي في الدوحة إمكانية التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. وذكرت وكالة "إرنا" أن الوفد الإيراني سيبحث خلال الزيارة بعض جوانب المفاوضات مع كبار المسؤولين القطريين.

وقال مصدر مطلع لـ"رويترز"، إنّ المناقشات في الدوحة تركز بالأساس على مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب، مشيرا إلى أنّ محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي انضم إلى الوفد، لإجراء مباحثات بشأن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة ضمن اتفاق نهائي مع واشنطن. وقال التلفزيون الإيراني الاثنين إنّ محافظ البنك المركزي توجه إلى الدوحة لإجراء مباحثات بشأن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في أعقاب محادثات أجريت مع وفد قطري في طهران بشأن الملف ذاته.