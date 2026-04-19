- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن عن مفاوضات مرتقبة في إسلام أباد بشأن إيران، بقيادة نائب الرئيس جي دي فانس، مع تهديدات بتدمير البنية التحتية الإيرانية إذا لم يتم التوصل لاتفاق. - مضيق هرمز يظل نقطة خلاف رئيسية بين إيران والولايات المتحدة، وسط تهديدات ترامب بإنهاء وقف إطلاق النار واستمرار الحصار على الموانئ الإيرانية. - مسؤول إيراني يصف المطالب الأميركية بأنها مفرطة وغير معقولة، مما يعقد مسار المفاوضات ويثير الشكوك حول نوايا الولايات المتحدة وإسرائيل.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على منصته" تروث سوشال"، اليوم الأحد، إن ممثلين سيذهبون إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد "مساء الغد" لإجراء مفاوضات تتعلق بإيران، فيما نقلت شبكة "إيه.بي.سي" عن السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قوله إن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس سيقود وفد بلاده التفاوضي. وكتب ترامب "نطرح اتفاقاً عادلاً ومعقولاً للغاية وآمل أن يقبلوه لأنهم إذا لم يفعلوا فستدمر الولايات المتحدة كل محطة كهرباء وكل جسر في إيران".

وبين حصار وحصار مضاد ما زال وضع مضيق هرمز نقطة خلاف بارزة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية ضمن مسار مفاوضات معقدة بالإضافة إلى البرنامج النووي الإيراني والأموال المجمدة، فيما تتجه الأنظار إلى إسلام أباد التي قد تحتضن جولة ثانية من المفاوضات بين الطرفين. وخلال الساعات الماضية، قال ترامب إنه لن يسمح لتحرك إيران بإغلاق مضيق هرمز بوضعه تحت الضغط، بعد أن أعادت طهران فرض الإغلاق مجدداً على هذا الممر المائي الحيوي. وكان ترامب قد هدد بأنه قد ينهي وقف إطلاق النار مع إيران ما لم يجرِ التوصل إلى اتفاق طويل الأمد لإنهاء الحرب بحلول يوم الأربعاء. وقال: "قد لا أمدد وقف إطلاق النار، لكن الحصار (على الموانئ الإيرانية) سيستمر. لذا، لديكم حصار، وللأسف علينا أن نبدأ بإلقاء القنابل مجدداً".

في المقابل، قال مسؤول إيراني مطّلع لـ"العربي الجديد" إنّ موعد الجولة المقبلة من المحادثات لم يُحدَّد حتى هذه اللحظة. وأضاف أنه، رغم الجهود التي يبذلها الوسيط الباكستاني وبعض الدول الصديقة لعقد جولة جديدة من المفاوضات، فإن النهج التفاوضي الأميركي "لا يزال مفرطاً في مطالبه وغير معقول". وأوضح المصدر أن المطالب الأميركية المتطرفة بدأت تُدخل مسار المفاوضات في حالة من الغموض، وتشكل عقبة جدية أمام إحراز تقدم ملحوظ فيها.

وأكد المصدر الإيراني أن "المبالغة في المطالب الأميركية تبدو غير عادية إلى حد أنها تضع أساس الدبلوماسية والتفاوض موضع تشكيك جدي، وتعزز الفرضية القائلة إنّ هذا السلوك ليس سوى مشهد آخر من مسرحية مشتركة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تهدف إلى إعادة ترتيب القوى في الميدان وكسب الدعم الداخلي لمواصلة الحرب".

وأضاف أن الوفد الإيراني، سواء خلال محادثات إسلام أباد أو في اللقاءات التي جرت مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير في طهران، "سعى من خلال طرح مبادرات إلى دفع المفاوضات نحو التقدم وإنجاح وساطة باكستان، إلّا أن الإدارة الأميركية، بدلاً من تبني مقاربة مماثلة، عمدت إلى تشديد مطالبها"، وبحسب المصدر نفسه، فإنّ طهران لا ترغب في الحرب أو التصعيد، "لكن القوات المسلحة في حالة جاهزية كاملة للدفاع عن البلاد وحقوق الشعب الإيراني، وتبني خططها على أساس أن استئناف الحرب أمر حتمي، لتكون جاهزيتها في أعلى المستويات".

(رويترز، العربي الجديد)