- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته تركز جهودها على إنهاء الحرب الأوكرانية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تدرس جدوى المشاركة في اجتماع مقترح مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، معرباً عن أمله في إنهاء الحرب قريباً. - أرسلت كييف خطة معدّلة للولايات المتحدة لإنهاء الحرب، تتضمن رؤية أوكرانيا لحلول مناسبة، بينما انتقدت الخطة الأميركية الأولية التي تضمنت تنازلات إقليمية لصالح روسيا. - عقد زيلينسكي اجتماعاً مع مسؤولين أميركيين لمناقشة تعافي أوكرانيا، مشيراً إلى أهمية الأمن الشامل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وبيئة الأعمال.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إن إدارته تبذل "الكثير من الجهود والوقت" في ملف الحرب الأوكرانية، نظراً لعدد القتلى الكبير الذي خلّفته المعارك المستمرة منذ نحو ثلاثة أعوام. وأضاف ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة "لا تريد أن تضيّع وقتها" في اجتماعات لا تحقق تقدماً حقيقياً بشأن إنهاء الحرب، في إشارة إلى مقترح أوروبي بعقد اجتماع جديد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح ترامب أن القادة الأوروبيين يرغبون في عقد اجتماع مع زيلينسكي خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه لفت إلى أن واشنطن "لم تقرر بعد" المشاركة في هذا اللقاء. وأشار إلى أن بلاده تدرس جدوى الاجتماع وما يمكن أن ينتج عنه قبل اتخاذ القرار النهائي. وأكد الرئيس الأميركي أن الحرب في أوكرانيا "يمكن إنهاؤها"، معرباً عن اعتقاده بأن "ذلك سيحدث قريباً"، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول المسار الذي قد يقود إلى وقف القتال أو الموقف الأميركي من الخطط المقترحة حالياً. وأضاف ترامب في البيت الأبيض: "قبل الذهاب إلى اجتماع، هناك أمور نريد معرفتها".

ويأتي موقف ترامب في ظل توتر متزايد مع كييف، إذ عبّر مراراً في الأسابيع الأخيرة عن نفاد صبره تجاه الرئيس الأوكراني، واتّهمه بأنه "لم يقرأ" المقترح الأميركي للسلام.

خطة معدّلة

إلى ذلك، أفاد مسؤولان أوكرانيان وكالة فرانس برس، الأربعاء، بأن كييف أرسلت إلى الولايات المتحدة خطة معدّلة لإنهاء الحرب مع روسيا. وقال مسؤول أوكراني كبير للوكالة إن كييف "أرسلت فعلاً" مسودة معدّلة للولايات المتحدة، من دون الكشف عن تفاصيل مضمونها. وقال مسؤول أوكراني آخر إن الخطة "تأخذ في الاعتبار رؤية أوكرانيا. إنها مقترح إضافي لحلول مناسبة لقضايا إشكالية"، مضيفاً: "لن نكشف التفاصيل حتى نطّلع على ردّ الجانب الأميركي".

وكانت خطة أميركية أولية تتضمّن تخلي أوكرانيا عن أراضٍ لم تستولِ عليها روسيا، وقد انتقدتها كييف وحلفاؤها الأوروبيون باعتبارها في صالح موسكو التي بدأت غزو أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. وقال زيلينسكي، الثلاثاء، إن الخطة باتت مُجزّأة إلى ثلاث وثائق: اتفاق إطار من 20 بنداً، ووثيقتان منفصلتان، إحداهما بشأن الضمانات الأمنية، والأخرى حول تعافي أوكرانيا بعد الحرب.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال زيلينسكي إنه عقد اجتماعاً عبر الفيديو مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، والرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك" لاري فينك، لمناقشة تعافي أوكرانيا. وأضاف على شبكة للتواصل الاجتماعي: "يمكن اعتباره الاجتماع الأول للمجموعة التي ستعمل على وثيقة تتعلق بإعادة إعمار أوكرانيا وتعافيها الاقتصادي". وتابع: "لقد حدّثنا أيضاً أفكارنا بشأن البنود العشرين للوثيقة الإطارية لإنهاء الحرب. فالأمن الشامل هو الذي سيحدد الأمن الاقتصادي ويؤسّس لبيئة أعمال آمنة".

(فرانس برس، أسوشييتد برس)