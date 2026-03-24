ترامب: مفاوضو إيران قدموا لنا هدية قيمة تتعلق بالغاز والنفط

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مشاركة نائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو في المفاوضات مع إيران لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن الإيرانيين يرغبون بشدة في عقد اتفاق. - أشار ترامب إلى أن الإيرانيين قدموا هدية كبيرة تتعلق بالغاز والنفط، مما يعكس التعامل مع قيادة جديدة ومختلفة في إيران، مؤكداً أن الهدية وصلت بالفعل. - عبّر ترامب عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق، مؤكداً أن النظام في إيران تغيّر وأن طهران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن نائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ومبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يشاركون في المفاوضات مع إيران لإنهاء الحرب، مضيفاً أن واشنطن تعقد محادثات مع أشخاص مناسبين. وقال ترامب في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض "الإيرانيون يرغبون بشدة في عقد اتفاق. نتواصل مع الأشخاص المناسبين في إيران".

وذكر ترامب أن المفاوضين الإيرانيين عرضوا على واشنطن هدية تساوي مبلغاً كبيراً من المال، وقال "سيعقدون صفقة. هم سيعقدون صفقة. لقد فعلوا أمس شيئاً كان مذهلاً في الحقيقة. أعطونا هدية. هناك هدية كبيرة جداً تساوي مبلغاً هائلاً من المال، ولن أخبركم ما هي الهدية. قالوا إنهم سيعطوها لنا. وذلك يعني لي شيئاً واحداً أننا نتعامل مع الأشخاص المناسبين".

وأشار ترامب إلى أن الهدية مرتبطة بالغاز والنفط، مضيفاً "كان شيئاً جميلاً جداً فعلوه، لكنه أظهر لي أننا نتعامل مع أناس آخرين، لأنك تعرف. القيادة القديمة قتلت. كلهم ماتوا، والزعيم الجديد أصيب بجروح بالغة على الأقل، وكل الآخرين ذهبوا، وحتى الكثيرين من مجموعة القيادة الثالثة. لكننا نتعامل الآن مع مجموعة من الأشخاص الذين أعتقد أنهم مختلفون تماماً، والهدية التي قدموها لنا كانت مهمة جداً، وقالوا إنهم سيقدمونها وبالفعل حدث ذلك وهم الوحيدون الذين يمكنهم تقديم هذا".

وذكر ترامب أنّ الهدية وصلت بالفعل اليوم، مضيفاً أن الإيرانيين يريدون عقد صفقة بأي ثمن. وقال "قضينا على القوات الجوية والبحرية لإيران ولم تعد لديها أي مضادات للطائرات ولا أجهزة رادار ولا قادة".

وعبر ترامب عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق، قائلاً "حققنا النصر في إيران، وهم وافقوا على عدم امتلاك سلاح نووي. انتصرنا في هذه الحرب. الحرب انتهت. وطائراتنا فوق طهران وباقي المناطق والجهة الوحيدة التي تستمر فيها الحرب هي وسائل الإعلام الكاذبة".

واعتبر أنّ النظام بالفعل جرى تغييره في إيران، "لأنّ القيادات الآن مختلفة تماماً عن أولئك الذين بدأنا معهم الذين تسببوا في كل المشاكل. لذا؛ أعتقد أننا نستطيع القول إنّ هذا تغيير للنظام"، وأضاف أنّ واشنطن ستحصل في المفاوضات على ما تريده وأن طهران لا يمكنها الحصول على قنبلة نووية أبداً وأن "المفاوضين وافقوا على ذلك".