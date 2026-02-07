ترامب: مفاوضات مسقط مع إيران جيدة جداً وسنلتقي مجدداً الأسبوع المقبل

- وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المفاوضات مع إيران في مسقط بأنها "جيدة جداً"، مشيراً إلى رغبة إيران في التوصل إلى اتفاق، مع تأكيده على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وتحرك الأسطول الأميركي نحو الشرق الأوسط. - إيران رفضت وقف تخصيب اليورانيوم لكنها أبدت استعدادها لمناقشة مستوى التخصيب وتشكيل تحالف إقليمي، مع احتمال شحن اليورانيوم المخصب إلى روسيا كما في اتفاق 2015. - جرت المحادثات بشكل غير مباشر بين المبعوثين الأميركيين ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مع تأكيد على أجواء إيجابية واستمرار المفاوضات لبناء الثقة.

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، المفاوضات الأميركية الإيرانية في مسقط، أمس الجمعة، بـ"الجيدة جداً"، مؤكدا أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق.

وأضاف ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" خلال توجهه إلى مارالاغو في فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع: "أجرينا محادثات جيدة جداً بشأن إيران، ويبدو أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق". وأضاف: "سنلتقي مجدداً مطلع الأسبوع المقبل". وشدد على أنه "لا أسلحة نووية لإيران"، مضيفاً: "لدينا أسطول بحري ضخم يتجه نحو الشرق الأوسط، وسيصل إلى هناك قريباً، وسنرى كيف ستسير الأمور".

من جانبه، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، اليوم السبت في تغريدة على منصة "إكس"، تعليقاً على تصريحات ترامب، إنه "كاذب"، مؤكداً أن طهران "لم تتراجع عن خطوطها الحمراء ولن تتراجع عنها". وتابع رضائي: "أميركا، بعد فشل مختلف خياراتها الأخرى، سواء العسكرية أو الاقتصادية أو الإرهابية وغيرها، لم يعد أمامها خيار سوى القبول بالأطر المحددة والحقوق المشروعة للشعب الإيراني".

ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي إقليمي قوله إنّ إيران رفضت دعوات الولايات المتحدة إلى وقف تخصيب اليورانيوم على أراضيها خلال محادثات انعقدت في سلطنة عمان، يوم الجمعة، لكنها أبدت استعدادها لمناقشة "مستوى ونقاء" التخصيب أو تشكيل تحالف إقليمي لإدارة هذا الملف. وأضاف الدبلوماسي الذي قالت الوكالة إنّ إيران أطلعته على ما دار في المحادثات، أنّ الأخيرة تعتقد أنّ المفاوضين الأميركيين "بدا أنهم يتفهمون موقف إيران من التخصيب... وأبدوا مرونة تجاه مطالب طهران". وتابع بأن القدرات الصاروخية الإيرانية لم تُناقش خلال محادثات مسقط.

من جهتها، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية هي أيضاً برفض إيران وقف تخصيب اليورانيوم خلال المحادثات التي جرت اليوم في عُمان، إلا أن الجانبين أبديا، بحسب قولها، استعدادهما لمواصلة العمل نحو حل دبلوماسي. ويوم الجمعة الماضي، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أن إيران مستعدة لإغلاق برنامجها النووي أو تعليقه، لكنها تُفضل اقتراحاً قدمته الولايات المتحدة العام الماضي، لإنشاء تكتل إقليمي لإنتاج الطاقة النووية. وأشارت إلى أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الذي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخيراً، نقل رسالة من المرشد علي خامنئي، مفادها بأن إيران قد توافق على شحن اليورانيوم المخصب إلى روسيا، كما فعلت بموجب اتفاق عام 2015.

إلى ذلك، نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصدرين مطلعين على الاجتماع، أنّ المبعوثين الأميركيين، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، التقيا بشكل مباشر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال المحادثات، وذلك بعد أن كانت إيران تصرّ خلال معظم الاجتماعات السابقة على التواصل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء فقط، بدلاً من التفاوض المباشر. ولم يصدر بعد تأكيد إيراني لإجراء لقاء مباشر في مسقط.

من جهتها، أفادت وكالة أنباء "إيسنا" الطلابية الإيرانية بأن عراقجي أجرى "تحية دبلوماسية عادية" مع ويتكوف وكوشنر، وذلك على هامش المحادثات النووية "غير المباشرة" في مسقط. وذكرت الوكالة أن هذا النوع من التحيات الدبلوماسية المعتادة سبق أن جرى في جولات سابقة من المحادثات. وأضافت "إيسنا" أن هذا التواصل الدبلوماسي حصل من دون حضور قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" براد كوبر.

وكان عراقجي، قد أكد مساء الجمعة، في حديث مع التلفزيون الإيراني، أنّ مفاوضات مسقط بين طهران وواشنطن "كانت مطولة ومضغوطة"، مضيفاً: "عقدنا عدة جلسات تفاوض على نحوٍ غير مباشر"، وقائلاً إنّها جرت في "أجواء إيجابية وكانت بداية جيّدة" ولم تناقش سوى الملف النووي.

وأوضح أن الوفد الإيراني تلقى "مواقف الطرف الآخر، وكانت المفاوضات قد بدأت جيداً، والوفود ستعود إلى عواصمها، وهناك اتفاق على استمرار المفاوضات، وسيُتَّفَق لاحقاً على مكانها وزمانها". وأكد الوزير الإيراني العمل على التغلب على غياب الثقة بسبب الحرب، وأنّ الأطراف "في مرحلة بناء الثقة". وقال عراقجي: "إذا استمر هذا المسار، فسنتوصل إلى إطار جيّد للاتفاق لاحقاً، وسيُتَّخَذ القرار حول كيفية استمرار المفاوضات في العواصم".

(فرانس برس، العربي الجديد)