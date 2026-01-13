- دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإيرانيين لمواصلة التظاهر والسيطرة على مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن "المساعدة في الطريق"، وألغى جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين حتى يتوقف "قتل المحتجين". - يسعى ترامب لاستغلال الاحتجاجات في إيران كورقة ضغط سياسية، ويدرس خيارات دبلوماسية وعسكرية، حيث أفادت تقارير بأن وزارة الدفاع الأميركية تعرض عليه خيارات هجوم أوسع. - رغم التوترات، أكد السفير الأميركي لدى إسرائيل عدم وجود خطط حالية للتدخل العسكري، بينما تبقى قنوات الاتصال مفتوحة بين المسؤولين الإيرانيين والأميركيين.

حرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإيرانيين على مواصلة التظاهر والسيطرة على مؤسسات الدولة، مؤكداً أن "المساعدة في الطريق إليكم". وقال ترامب، اليوم الثلاثاء، في منشور على منصته تروث سوشال، إنه قرر إلغاء جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين إلى حين توقف ما اعتبره "قتل المحتجين"، في إشارة إلى سقوط قتلى في الاحتجاجات المستمرة داخل إيران.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يحاول فيه ترامب استغلال الاحتجاجات في إيران في سياق أوسع من توظيف الاضطرابات الداخلية الإيرانية كورقة ضغط سياسية وأمنية، إذ دأب الرئيس الأميركي منذ توليه الرئاسة على ربط الملفات الداخلية في بعض الدول بخيارات الردع والتصعيد، كان آخرها التدخل الأميركي في فنزويلا.

ويدرس ترامب خيارات دبلوماسية مع إيران، بالتوازي مع بحث احتمال توجيه ضربة عسكرية، بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين أميركيين. وأفاد التقرير بأن وزارة الحرب الأميركية (بنتاغون) تعرض على ترامب مجموعة أوسع من خيارات الهجوم مما كان معلناً في السابق.

ووفق الصحيفة، تشمل الأهداف المحتملة البرنامج النووي الإيراني، في إطار ما وُصف بأنه ضربة أوسع نطاقاً من تلك التي نُفذت خلال "حرب الأيام الـ12" في يونيو/ حزيران الماضي، إضافة إلى احتمال استهداف مواقع للصواريخ الباليستية. غير أنّ السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، استبعد خيار العمل العسكري في الوقت الراهن، قائلاً في تصريحات صحافية: "في هذه اللحظة، الولايات المتحدة أو إسرائيل لا تخططان لأي انخراط عسكري، وليس هناك ما يشير إلى أن الولايات المتحدة تستعد لهجوم عسكري". وأضاف: "سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تبلوران معاً خططاً بشأن إيران. هناك تعاون، لكن الولايات المتحدة ليست منخرطة بشكل نشط في محاولة لتسريع أي خطوة".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرّح أخيراً بأنّ بلاده مستعدة سواء للحرب أو للمفاوضات، شريطة أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل. وأمس الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن قنوات الاتصال بين الوزير عباس عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، لا تزال مفتوحة، ويتم تبادل الرسائل عبرها كلما دعت الحاجة.

وأضاف في مؤتمر صحافي بالعاصمة طهران، الاثنين، أن بلاده لم تكن يوماً الطرف الذي ينسحب من المفاوضات، مشيراً إلى أنّ إيران التزمت دوماً بمبادئ التفاوض القائمة على المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل، لافتاً إلى وجود "أدلة واضحة" على دور أميركي وإسرائيلي في "أعمال العنف" التي تشهدها إيران حالياً.