ترامب محذّراً الأوروبيين: إما غرينلاند وإما "لن ننسى"

- أكد ترامب في كلمته بدافوس على أهمية غرينلاند للأمن القومي الأميركي، مشددًا على قدرة الولايات المتحدة على تأمينها دون استخدام القوة، محذرًا أوروبا من رفض طلبه. - تناول العلاقات مع أوروبا، مازحًا ماكرون ومشيرًا لدور أميركا في الدفاع عن كوبنهاغن، ودعا الدول للتعاون مع الولايات المتحدة والاقتداء بفنزويلا. - تطرق للحرب في أوكرانيا، مجددًا مزاعمه بشأن تزوير انتخابات 2020، مؤكدًا على ضرورة حدود قوية وانتخابات نزيهة، منتقدًا الإعلام وواضحًا معرفته ببوتين.

جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تمسّكه بمطلبه بفرض السيطرة الأميركية على جزيرة غرينلاند، معتبراً أنها تمثل "مصلحة أمن قومي للولايات المتحدة"، وذلك خلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، في خطاب طغت عليه نبرة تصعيدية تجاه أوروبا، إلى جانب استعراضه لما وصفه بـ"المعجزة الاقتصادية" التي حققتها إدارته.

وقال ترامب إنه "لا دولة ولا مجموعة دول قادرة على تأمين غرينلاند سوى الولايات المتحدة"، مضيفاً أن "كل حليف في (حلف شمال الأطلسي) الناتو مُلزَم بالدفاع عن أراضيه"، ومشدداً على أن بلاده "قوة عظمى، أكبر بكثير مما يعتقد الناس". وتابع: "لديكم خياران: إما أن تقولوا نعم وسنُقدّر ذلك، وإما أن تقولوا لا ونحن سنتذكر". وذكر ترامب صراحة أنه لن يستخدم القوة للسيطرة على غرينلاند، قائلاً "الناس اعتقدوا أنني سأستخدم القوة، لكنني لست مضطراً إلى استخدامها، ولا أريد استخدامها. كل ما تطلبه الولايات المتحدة هو مكان يُسمّى غرينلاند".

ووجّه ترامب رسالة تحذير إلى قادة أوروبا في حال عدم الموافقة على منحه غرينلاند، مؤكداً أنه "لن ينسى"، وقال "نحن نريد قطعة من الجليد لحماية العالم، وهم يرفضون إعطاءها لنا. لديهم خياران: إما أن يقولوا نعم وسنُقدّر ذلك، وإما أن يقولوا لا ولن ننسى هذا". وانتقد الرئيس الأميركي كندا، مشيراً إلى أن مشروعه الجديد "القبة الذهبية" سيدافع عنها، وقال "تحصل كندا على الكثير من المزايا مجاناً، ويجب أن يكونوا ممتنين. لقد شاهدت رئيس وزرائكم، مارك كارني، بالأمس ولم يكن ممتناً. تذكّر ذلك يا مارك في المرة المقبلة التي تدلي فيها بتصريحاتك".

ومازح ترامب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلاً "لقد شاهدته بالأمس وهو يرتدي تلك النظارة الشمسية الجميلة. ما الذي يحدث بحق الجحيم؟"، ما أثار ضحك الحضور، قبل أن يستكمل "لكنني رأيته يتصرف بحزم بشكل ما"، ثم عاد إلى سرد قصة رواها أكثر من مرة عن كيف انصاع ماكرون وآخرون لرغباته عندما هدّد بفرض تعرفات جمركية على النبيذ الفرنسي.

وفي سياق حديثه عن أوروبا، اعتبر ترامب أن كوبنهاغن "مدينة للولايات المتحدة" التي دافعت عنها خلال الحرب العالمية الثانية. وقال: "الدنمارك سقطت أمام ألمانيا خلال ست ساعات فقط، وكانت عاجزة تماماً عن الدفاع عن نفسها أو عن غرينلاند، لذلك اضطرت الولايات المتحدة إلى التدخل"، مضيفاً: "كم كنا أغبياء عندما أعدناها؟". ومازح الرئيس الأميركي الحضور، قائلاً إنه "لولا جهود الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية لكنتم جميعاً تتحدثون الألمانية وقليلاً من اليابانية".

وفي جزء آخر من كلمته، دعا ترامب الدول الأخرى إلى الاقتداء بفنزويلا وعقد صفقات معه، قائلاً إن "فنزويلا ستحقق نجاحاً باهراً، ونحن نُقدّر هذا التعاون، ولقد تعاونوا بشكل كبير بعد الهجوم، وقالوا: دعنا نعقد صفقة"، مضيفاً أن "على الآخرين فعل ذلك".

أما في ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، فعاد ترامب إلى ترديد مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات الأميركية عام 2020، قائلاً: "هذه حرب ما كان يجب أن تبدأ، ولم تكن لتبدأ لو لم تكن الانتخابات مزورة". وأضاف: "لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية مع انتخابات مزورة. نحتاج إلى حدود قوية، وانتخابات قوية، وإعلام عادل. الإعلام اليوم فاسد ومنحاز". وفي تحليله لمسار الحرب، قال ترامب إنه "ورث فوضى" في أوكرانيا، معتبراً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لم يكن ليغزو لو كنت أنا في الحكم"، مضيفاً: "كنت أعرف بوتين جيداً. أوكرانيا كانت تفاحة عينه، لكنه لم يكن ليجرؤ على التحرك".