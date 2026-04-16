ترامب: محادثات مباشرة بين زعيمي إسرائيل ولبنان اليوم

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن محادثات مرتقبة بين الزعيمين الإسرائيلي واللبناني، بعد 34 عامًا من الانقطاع، دون تقديم تفاصيل إضافية، وسط نفي لبناني رسمي لأي اتصال مرتقب. - تصاعدت التوترات بين لبنان وإسرائيل بعد إطلاق حزب الله صواريخ ردًا على العدوان الإسرائيلي، مما أدى إلى غارات إسرائيلية واسعة وغزو بري، وأسفر عن استشهاد أكثر من 2100 شخص وتشريد مليون آخرين. - رغم بدء مفاوضات مباشرة، لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مع تركيز الولايات المتحدة على دعم إسرائيل وإنهاء نفوذ حزب الله.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إن الزعيمين الإسرائيلي واللبناني سيتحدثان، الخميس، غداة أول مفاوضات مباشرة بين الجانبين. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "نحاول إيجاد فترة من الراحة بين إسرائيل ولبنان. لقد مرّ وقت طويل منذ آخر محادثة بين زعيمين (إسرائيلي ولبناني)، قرابة 34 عامًا. سيحدث ذلك غدًا"، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية، كما لم يشر إلى من يقصد.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر رسمي لبناني لم تكشف عن هويته قوله إنه "لا توجد لدينا معلومات عن أي اتصال مرتقب مع الجانب الإسرائيلي ولم نتبلّغ بأي شيء عبر القنوات الرسمية". غير أنه لم يصدر حتى الساعة أي تعليق رسمي لبناني أو إسرائيلي على أحدث تصريحات ترامب.

وبدأت التطورات الأخيرة على الجبهة اللبنانية في الثاني من مارس/ آذار، بعد إطلاق حزب الله صواريخ ردًا على العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في لبنان، فيما ترد إسرائيل بغارات واسعة النطاق على لبنان، وبدأت غزوًا بريًا لمناطق في جنوبه. وأسفر العدوان على لبنان منذ الثاني من مارس/ آذار عن استشهاد أكثر من 2100 شخص وتشريد أكثر من مليون من منازلهم، وفق السلطات.

وفي وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بتوسيع المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، في ظل استمرار العدوان على لبنان، وفق ما أعلن مكتبه. وفي الوقت نفسه، ناقش المجلس الأمني المصغر احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال اجتماع الأربعاء، الذي انتهى دون اتخاذ قرار، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

ولم يخرج الاجتماع التحضيري الأول بين لبنان وإسرائيل يوم الثلاثاء باتفاق على وقف إطلاق النار، ولا بمؤشرات حل قريب، ولا بتهدئة مؤقتة، رغم طرح الطرف اللبناني ذلك، بل ذهب أكثر باتجاه تركيز الولايات المتحدة على "الإنجاز التاريخي" الذي تحقق تحت رعايتها وقيادتها، والتقائها بالمسار الإسرائيلي الضاغط نحو السلام، وتكرار دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات المستمرة من حزب الله، وتأكيد ضرورة إنهاء نفوذه.

وفي وقتٍ اتفق فيه المجتمعون على إطلاق مفاوضات مباشرة في زمان ومكان يتم الاتفاق عليهما بشكل متبادل، لم يتضح بعد موقف لبنان الرسمي، خصوصاً أنه يصرّ على وقف النار أولاً ومن ثم بدء مسار المفاوضات المباشرة، بعكس رغبة إسرائيل ومن خلفها واشنطن، التي صوّبت سهامها كلها باتجاه حزب الله، متهمةً إياه بإلحاق الضرر بالشعب اللبناني، معتبرةً أن المسألة تتجاوز إطلاق النار بكثير، بل تتعلق بإنهاء نفوذ حزب الله في هذه المنطقة من العالم بشكل دائم.

(فرانس برس، العربي الجديد)