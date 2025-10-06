ترامب: محادثات غزة ناجحة للغاية وتتقدم بوتيرة سريعة

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وقت متأخر من مساء الأحد، إن المحادثات الجارية مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإنهاء الحرب في غزة ناجحة للغاية وتتقدم بوتيرة سريعة، متوقعا انتهاء المرحلة الأولى منها هذا الأسبوع. وقال ترامب، في منشور لترامب على مواقع التواصل الاجتماعي: "كانت هذه المحادثات ناجحة للغاية، وتسير بوتيرة سريعة"، مشيرا إلى أن "الفرق الفنية مرة أخرى غدا (اليوم) الاثنين في مصر لبحث وتوضيح التفاصيل النهائية". وفي حين كشف تحدث ترامب عن إبلاغه بأن "من المقرر إتمام المرحلة الأولى هذا الأسبوع"، دعا "الجميع إلى التحرك بسرعة".

وتأتي تصريحات ترامب عشية بدء المفاوضات في مدينة شرم الشيخ المصرية بشأن خطته لإنهاء الحرب في غزة. وقد أكدت "حماس"، في بيان مساء الأحد، أن وفدها، الذي يقوده رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، وصل إل مصر "لبدء المفاوضات حول آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى". وتعتبر هذه الزيارة الأولى للحية إلى مصر منذ نجاته من محاولة الاحتلال اغتياله بالعدوان الإسرائيلي على قطر في 9 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكانت حركة حماس قد أكدت، مساء الأحد، حرصها على البدء "فورا" في عملية تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، مع استعداد الطرفين لعقد مباحثات غير مباشرة الاثنين في شرم الشيخ المصرية عقب موافقة الحركة على الإفراج عن المحتجزين في غزة ضمن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب. وقال قيادي بارز في حماس لوكالة فرانس برس إن الحركة "حريصة جدا على التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب وبدء فوري لعملية تبادل الأسرى وفق الظروف الميدانية". وأضاف: "يتوجب على الاحتلال عدم تعطيل تنفيذ خطة الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب. إذا كانت لديه نيات في الوصول إلى اتفاق، فحماس جاهزة".

أما الوفد الإسرائيلي، فسيتوجه الاثنين الى المدينة المصرية، وسيكون برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مساء الأحد. وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية قالت إن المباحثات تبدأ الاثنين، وستكون ذات طابع "تقني".

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأحد، في تصريح لقناة "فوكس نيوز صنداي"، إنه "لا أحد يستطيع" أن يقول إن الاتفاق بشأن غزة "مضمون بنسبة 100%"، فيما قال لشبكة "إن بي سي" إن حركة حماس "وافقت من حيث المبدأ على ما سيحدث في غزة بعد الحرب"، و"سنعرف بسرعة كبيرة ما إذا كانت جادة أم لا، من خلال كيفية سير هذه المحادثات الفنية من حيث الأمور اللوجستية"، واصفا إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بـ"الأولوية" وأنه "المرحلة الأولى من إنهاء الحرب"، فيما لم يتسن بعد الانتهاء من تفاصيل ما سيحدث بعد ذلك.

وبدأت الأمور تتسارع بعد إعلان ترامب بنود خطته في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو، يوم الاثنين الماضي، إذ أعلنت حماس في ردها، أول أمس الجمعة، موافقتها على بعض نقاط الخطة، لتعلن إسرائيل بعد ذلك استعدادها للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب بعد طلب الأخير من إسرائيل وقف القصف على غزة.

(رويترز، العربي الجديد)