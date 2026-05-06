- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن محادثات إيجابية مع إيران، حيث وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى إمكانية التوصل لاتفاق قريب. - أكد ترامب أن إعادة إعمار إيران بعد الحرب قد تستغرق 20 عاماً، مشيراً إلى تدمير البحرية والدفاعات الجوية الإيرانية، وأنه في حال عدم التوصل لاتفاق، قد تُتخذ إجراءات كبيرة. - أعلن ترامب عن تعليق مؤقت لمشروع "الحرية" لفتح مضيق هرمز، بعد اتفاق مع إيران، لمعرفة إمكانية إنهاء الحرب، بينما تدرس إيران المقترح الأميركي.

دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع إيران على مدى الساعات الـ24 الماضية، وقد وافقوا على أنهم لن يمتلكوا سلاحاً نووياً، وقال في دردشة مع الصحافيين بالمكتب البيضاوي، الأربعاء، إنه من الوارد بشكل كبير التوصل لاتفاق، مضيفاً: "هم يريدون إبرام صفقة بشدة وسنرى إمكانية تحقيق ذلك. لا يمكنهم امتلاك أسلحة نووية. الأمر بسيط نوعاً ما".

وأكد ترامب أنه لو أنهى الحرب الآن، فإن إعادة إعمار إيران ستستغرق نحو 20 عاماً، مضيفاً أنه تم تدمير البحرية الإيرانية المكونة من 159 سفينة، ودفاعاتهم الجوية، وطائراتهم، وأن المتبقي من صواريخهم "ربما 18 أو 19%"، على حدّ قوله، مستطرداً: "إذاً، أعتقد أننا فزنا. لو غادرنا سيستغرق الأمر منهم 20 عاماً لإعادة البناء.. إذا لم نحصل على ما نريد (اتفاق)، سنضطر لاتخاذ إجراء كبير".

ووصف ترامب الإيرانيين بأنهم "قوم لديهم كبرياء وفخر بشكل لا يقارن مع أحد"، وأعاد الإشارة إلى أنه نجح في تغيير النظام بالفعل، وقال: "أنت تتحدث عن التغيير. قادة المستوى الأول لديهم ماتوا، وقادة المستوى الثاني ماتوا، وبعض قادة المستوى الثالث ماتوا. وأنا أسمّي ذلك تغييراً للنظام.. لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً، ولن تمتلك سلاحاً نووياً، وسوف يوافقون على ذلك، وهم وافقوا على ذلك ضمن أمور أخرى". وهذه هي المرة الثانية اليوم التي يكرر فيها ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، حيث ذكر في فعالية أخرى أنه "من الوارد التوصل لاتفاق مع إيران، وأنها وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي".

وأعلن ترامب، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن تعليق مؤقت لعملية "مشروع الحرية" التي بدأت يوم الاثنين، واستهدفت فتح مضيق هرمز بعدما أغلقته إيران، مضيفاً أنّ ذلك جاء بعد اتفاق مع طهران ولمعرفة إن كان بالإمكان التوصل لاتفاق ينهي الحرب. وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "توصلنا إلى اتفاق مشترك يقضي بأنه في حين يظل الحصار سارياً بكامل قوته وأثره، فإن (مشروع الحرية) ـ أي ملاحة السفن عبر مضيق هرمز ـ سيُوقف مؤقتاً لفترة وجيزة، ريثما يتضح إن كان ممكناً إبرام الاتفاق والتوقيع عليه".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، لوسيلة إعلام محلية، الأربعاء، أن إيران تدرس مقترحاً أميركياً لإنهاء الحرب في المنطقة. ونقلت وكالة "إيسنا" عن بقائي قوله إن "الخطة والمقترح الأميركي لا يزالان قيد المراجعة من قبل إيران"، مضيفاً أن طهران ستنقل ردها إلى باكستان التي تقود الوساطة بين الطرفين بعد أن "تستكمل بلورة موقفها".