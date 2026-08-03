ترامب: محادثات "جارية الآن" مع إيران ومضيق هرمز سيُفتح الثلاثاء

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن محادثات جارية مع إيران، مدعومة من السعودية والإمارات وقطر، كفرصة أخيرة لإبرام اتفاق جيد، مشدداً على ضرورة حرية الملاحة في مضيق هرمز دون رسوم إيرانية. - توقع ترامب فتح مضيق هرمز بالكامل، مؤكداً أن المفاوضات تهدف لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وأن البحرية الأميركية تسيطر على المضيق. - نفت إيران وجود مفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى محادثات مع عُمان لإيجاد آلية مشتركة لإدارة المضيق، مؤكدة استمرار الوضع الحالي بسبب إخلال الولايات المتحدة بتعهداتها.

أعلن الرئيس الأميركي

دونالد ترامب مساء الاثنين، أن محادثات مع إيران "جارية الآن"، وذلك بعد شنّه هجوماً على القيادة الإيرانية على خلفية نفيها إجراء مفاوضات مع واشنطن. وأشار ترامب إلى أن هذه المحادثات تمثل فرصة طهران الأخيرة لإبرام اتفاق جيد، مؤكداً في حديث إلى الصحافيين، أن هذه المحادثات تجرى بدعم سعودي وإماراتي وقطري، ومن دول أخرى.

وتوقع ترامب أن يُفتح مضيق هرمز بشكل كامل مساء غد الثلاثاء، مضيفاً في تصريحاته في البيت الأبيض، على هامش التوقيع على أمر تنفيذي، أن الهجوم الذي كان مخططاً تنفيذه خلال الأيام الماضية قبل أن يوقفه كان سيدمر البلاد "ولن يتبقى أي شيء". وأكد ترامب أن خطته لا تزال جاهزة للتنفيذ، وأنه يتمنى أن يتم التوصل إلى اتفاق لعدم شنّ هجوم، وإعطاء فرصة لإنقاذ حياة الكثير من الناس، مضيفاً أن مطالب واشنطن واضحة، وأنه تجرى حالياً مناقشة فتح المضيق بشكل كامل بحلول الغد في مرحلة أولى، وبعدها التفاوض في المرحلة الثانية حول الملف النووي الذي سيستغرق وقتاً، وفق قوله.

توقع ترامب أن يتم فتح مضيق هرمز بشكل كامل مساء غد الثلاثاء

وذكر ترامب أن الإيرانيين هم من اتصلوا به وطلبوا عدم شن الهجوم وأنهم سيتخذون خطوات، وأن "المفاوضات تجرى استجابة لمطالب الإيرانيين، وتمثل فرصتهم الأخيرة للتوصل إلى اتفاق"، مضيفاً أن الإيرانيين ينفون في بعض الأحيان إجراء التفاوض رغم إمضاء ساعات طويلة في النقاشات.

وتعهد ترامب بأنه لن يسمح لإيران بفرض رسوم على مرور السفن في مضيق هرمز، قائلاً: "يجب أن تعود حرية الملاحة في المضيق، ولن أسمح لإيران بفرض رسوم على أحد". وأوضح أن الهجوم الذي كان مقرراً كان سيستمر مدة طويلة، وأن التسريبات كشفت حجم هذا الهجوم، وأنه "لن يُسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي".

ترامب: إما اتفاق أو استسلام كامل

وهاجم ترامب في وقت سابق اليوم، القيادة الإيرانية بعد نفيها إجراءها أي مفاوضات مع واشنطن، وتأكيدها أنها لا تعتزم إرسال وفود أو استقبالها لهذا الغرض. وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشال" إن القيادة الإيرانية "مخادعة بشكل لا يُصدّق"، مضيفاً: "يطلبون اجتماعاً، بل قد يقول البعض (يتوسلون)، ثم تبدأ المحادثات، مع تحديد مواعيد لمزيد منها في المستقبل القريب، ثم يقولون، بكل فخر واعتزاز إنهم لا يُجرون أي مناقشات، ولا تتم مناقشة أي شيء، وإنهم يتعاملون فقط مع عُمان".

وأشار الرئيس الأميركي إلى تصريحات مسؤولين إيرانيين أكدت أن مضيق هرمز يُدار من قبل طهران، مؤكداً مجدداً أنه تحت سيطرة البحرية الأميركية بالكامل. وشدد ترامب على أنه لن يصل شيء إلى إيران "إلا إذا أردنا ذلك"، وإلا إذا تم التوصل إلى اتفاق، أو استسلام كامل، وفق قوله. وعاد ترامب لينقض تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن المحادثات بقوله: "سواء أرادت إيران الاعتراف بذلك أم لا، فنحن في الواقع نتحدث عن حل لمشكلة تسببت بها لعقود. الأمر بسيط للغاية، إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً!".

وبعد وقت قليل من تصريح ترامب، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان، أن القوات الأميركية "تواصل التطبيق الصارم للحصار الأميركي ضد إيران". وأضافت أنه حتى الثالث من أغسطس/آب 2026، أعادت القيادة المركزية الأميركية توجيه 44 سفينة تجارية، وتعطيل اثنتين منها، والصعود على متن سفينتين أخريين.

U.S. forces continue to strictly enforce the U.S. blockade against Iran. As of Aug. 3, CENTCOM has redirected 44 commercial vessels, disabled 2, and boarded 2. pic.twitter.com/dTu90UVAcH — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 3, 2026

ونفت إيران، في وقت سابق من اليوم، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، وجود أي مفاوضات حالياً مع الولايات المتحدة الأميركية، مشيرةً في المقابل إلى محادثات مع سلطنة عُمان بشأن إدارة مضيق هرمز. وقال بقائي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي في طهران: "لا نجري حالياً مفاوضات مع الولايات المتحدة"، موضحاً أنه "لا توجد خطة لاستقبال وفد أو إرسال وفد إيراني خلال هذه الأيام". وأوضح بقائي أنّ المفاوضات الجارية مع عُمان تبحث مسارا جديدا في هرمز "يضم ممرات للدخول والخروج"؛ وتهدف إلى إيجاد آلية مشتركة في المضيق، لافتا إلى أنها تحقق تقدما. ومع ذلك، لفت بقائي إلى أن "التفاهم بين إيران وسلطنة عُمان بشأن مسار جديد لا يعني فتح مضيق هرمز أو إغلاقه"، مشدداً على أنه "ما دام إخلال الولايات المتحدة بتعهداتها مستمراً، فإن وضع مضيق هرمز لن يتغيّر".

قال بقائي إنه لا توجد خطة لاستقبال وفد أو إرسال وفد إيراني خلال هذه الأيام

ويأتي كلام بقائي بعدما قال ترامب في وقت مبكر من اليوم إنّ اتفاقاً جرى التوصل إليه بشأن مضيق هرمز، متوقعاً التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، ومشيراً إلى أن واشنطن تتباحث مع طهران حول شكل المفاوضات المقرر أن تبدأ مساء الاثنين. ولم يذكر الرئيس الأميركي المكان الذي ستعقد فيه المفاوضات، أو المدة التي قد تستغرقها، أو من سيشارك فيها. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لشن هجوم ضخم على إيران، وصفه بأنه كان سيكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وأن الضربات كانت ستستمر، إلّا أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبت منه إلغاء الهجوم. وأكد ترامب أن واشنطن ستسعى خلال المفاوضات لمعرفة ما إذا كان ممكناً التوصل إلى نزع السلاح النووي من إيران.