ترامب: مجتبى خامنئي مصاب وعلى السفن الشجاعة لعبور مضيق هرمز

- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتقد أن المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، لا يزال على قيد الحياة رغم عدم ظهوره علنًا، ويشير إلى أنه يعاني من إصابات. - ترامب يحذر من أن إيران كانت توجه آلاف الصواريخ نحو دول الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن لديها 1200 صاروخ موجه، ويؤكد أن الدول لم تعد تخشى إيران بعد الضربات القاضية التي وجهتها الولايات المتحدة. - مجتبى خامنئي يؤكد في رسالته الأولى ضرورة إبقاء مضيق هرمز مغلقًا، مشددًا على استهداف القواعد الأميركية فقط، مع الحفاظ على الصداقة مع الجيران.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتقد أن المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، لا يزال على قيد الحياة "بشكل أو بآخر"، رغم عدم ظهوره علنًا منذ توليه منصبه عقب شن الحرب الإسرائيلية على إيران.

وأكد ترامب، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية، من المقرر بثها اليوم الجمعة الساعة 10:06 صباحًا بتوقيت شرقي الولايات المتحدة على برنامج "ذا برايان كيلميد شو": "أعتقد أنه على الأرجح كذلك. أعتقد أنه يعاني من إصابات، لكنني أعتقد أنه على قيد الحياة بشكل أو بآخر".

كما لفت الرئيس الأميركي إلى أن إيران "كانت توجه آلاف الصواريخ نحو جميع دول الشرق الأوسط على مدى الأشهر الأربعة الماضية"، قبل أن يُحذّر من أن إيران لديها "1200 صاروخ مُوجّه نحو هذه الدول". وأضاف ترامب: "كانت جميع هذه الدول تخشى إيران، ولم تعد كذلك الآن. ولكن كان لديها ما يبرر خوفها. لقد وجّهنا لهم ضربة قاضية لم تستطع أي دولة أخرى فعلها، وما زالت لديهم فلول".

وبخصوص مضيق هرمز، اقترح ترامب على السفن "العبور عبر مضيق هرمز وإظهار بعض الشجاعة"، معتبرا أنه "لا يوجد ما يدعو للخوف. ليس لديهم أسطول بحري، وقد أغرقنا جميع سفنهم"، على حد قوله.

وكان المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، قال في أول رسالة له موجهة للشعب، بثت أمس الخميس، إن "مضيق هرمز يجب أن يبقى مغلقاً"، مؤكداً ضرورة التحرك في جميع "الميادين الرخوة للأعداء والاستفادة من جميع الإمكانات لإغلاق المضيق. وأضاف خامنئي الذي نشر رسالة مكتوبة على موقعه، أن إيران تؤمن بالصداقة مع الجيران، لكنها تستهدف فقط القواعد الأميركية، مؤكداً أن بلاده "مضطرة إلى الاستمرار في ذلك".