- أكد الرئيس دونالد ترامب سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن إيران لم تستهدف السفن المؤمنة من قبل واشنطن، وأنها تسعى لعقد اتفاق. أطلق ترامب "مشروع الحرية" لإعادة فتح المضيق بعد إغلاقه من قبل إيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط. - وصف ترامب قادة إيران بالمرضى النفسيين، مؤكدًا أن إيران لا تمتلك فرصة في المناوشات العسكرية، وأن أسلحتها ضعيفة. كما أشار إلى انهيار الاقتصاد الإيراني نتيجة العقوبات الأمريكية. - أفاد التلفزيون الإيراني بأن الهجمات الأمريكية أدت إلى مقتل خمسة إيرانيين، وأن الحرس الثوري شدد سيطرته على المضيق. حذر مصدر إيراني شركات التأمين من دفع أثمان التصريحات الأمريكية، مؤكدًا أن إيران لا تتحمل مسؤولية سلامة الملاحة خارج المسارات المحددة.

قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لديها سيطرة كاملة على مضيق هرمز، وذكر أن إيران لم تستهدف السفن التي قامت واشنطن بتأمين مرورها في مضيق هرمز، مؤكدا، في تصريحات للصحافيين على هامش توقيعه أمرا تنفيذيا يعيد جائزة اختبار اللياقة البدنية الرئاسية بالمدارس، أن إيران تريد التوصل لاتفاق.

وتستهدف العملية، التي أطلق عليها دونالد ترامب "مشروع الحرية" وبدأت يوم الاثنين، فتح مضيق هرمز في محاولة جديدة لإعادة فتحه بعدما أغلقته إيران عقب قراره بشنّ هجمات عليها في 28 فبراير/شباط، ما أدى إلى توقف مرور ناقلات النفط والغاز عبر ممر الملاحة الأهم في العالم، الذي يمر عبره أكثر من 20% من النفط والغاز، وارتفعت أسعار النفط لتتجاوز 100 دولار للبرميل منذ ذلك الوقت.

وهاجم ترامب قادة إيران، ووصفهم بالمرضى النفسيين والمجانين وأنه "لن يسمح لهم بالحصول على سلاح نووي، واعتبر إطلاق النار الذي تم أمس في مضيق هرمز في محاولة لعبور السفن بأنها "مناوشات صغيرة". وقال: "نخوض مناوشات عسكرية صغيرة وإيران لا تمتلك أي فرصة، مضيفا أنهم "يعرفون ما الذي لا يجب عليه أن يفعلوه" لكيلا يتم انتهاك وقف إطلاق النار، واصفا أسلحة طهران بأنها "تشبه أنبوب يطلق حبات البازلاء" لأنه تم تدمير قواربهم وأسلحتهم وبحريتهم، على حد قوله.

وقال ترامب: "إيران تريد عقد صفقة. وما لا يعجبني منهم هم أنهم يتحدثون إليّ باحترام كبير ثم يخرجون في التلفاز ويقولون لم نتحدث إلى الرئيس. لم نتحدث. لذا هم يمارسون الألاعيب. إنهم يريدون عقد صفقة ومن الذي لا يرغب فى ظل اختفاء قواتهم العسكرية بالكامل. يمكننا فعل أي شيء".

وكرر ترامب تصريحاته السابقة بأن ارتفاع أسعار النفط ثمن زهيد للغاية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وأضاف أن اقتصادها ينهار نتيجة للعقوبات الأميركية والحصار المفروض عليهم، وقال: "لدينا سيطرة مطلقة عليهم والحصار البحري عليهم رائع، وأشبه بكتلة من الفولاذ وهم يحاولون النجاة الآن".

بالمقابل، أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، بأن القطع البحرية التي ادعت الولايات المتحدة تدميرها في مضيق هرمز، كانت عبارة عن خمسة قوارب وزوارق مدنية وتجارية، لافتاً إلى أن الهجمات الأميركية أدت إلى مقتل خمسة مواطنين إيرانيين. وأشار التلفزيون إلى أن الحرس الثوري شدد سيطرته وإحكام قبضته على مضيق هرمز، مضيفاً أن أعداداً هائلة من السفن والقطع البحرية الأجنبية تتكدس في مناطق الرسو بانتظار الإذن الإيراني للسماح لها بالعبور.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر إيراني مطلع تحذيراً إلى شركات التأمين البحري الدولية العاملة في قطاع الشحن، وملاك السفن والبضائع، دعاهم فيه إلى توخي الحذر لضمان عدم دفع أثمان المواقف والتصريحات الأميركية من أموالهم الخاصة. وأكد المصدر الإيراني أن المسارات المحددة من مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية في مضيق هرمز هي المسارات الوحيدة القابلة للاستخدام، مشدداً على أن إيران لا تتحمل أي مسؤولية عن تأمين سلامة الملاحة في المسارات الأخرى. وأوضح أن مسؤولية أمن السفن التي لا تحصل على تصاريح عبور من إيران تسقط عن عاتق طهران منذ لحظة تشغيل محركات السفينة للتحرك باتجاه مضيق هرمز.