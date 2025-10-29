ترامب: ليس مسموحاً لي الترشح لولاية ثالثة وهذا مؤسف

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه غير مسموح له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة بسبب التعديل الـ22 للدستور الأميركي، الذي يمنع انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من مرتين، معبراً عن أسفه لذلك. - رئيس مجلس النواب مايك جونسون أكد عدم وجود مسار لتعديل الدستور في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن العملية تتطلب موافقة ثلثي الكونغرس وتصديق ثلاثة أرباع الولايات، مما قد يستغرق عقداً من الزمن. - ستيف بانون، المؤيد لترامب، أشار إلى وجود خطة للالتفاف على التعديل الدستوري، مع توقعات بإعلانها في الوقت المناسب.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أنه "ليس مسموحاً" له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة و"هذا مؤسف". وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى كوريا الجنوبية إنّ "شعبيتي في أعلى مستوياتها بحسب استطلاعات الرأي، وكما تعلمون، بناء على ما قرأته، لا أعتقد أنه مسموح لي بالترشح، لذا سنرى ما سيحدث (...) إنه لأمر مؤسف". وينصّ التعديل الـ22 لدستور الولايات المتحدة الذي أقرّ في 1947 على أنّه "لا يجوز انتخاب أيّ شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين".

وأقرّ ترامب بأنّ الدستور يمنعه من الترشح لولاية رئاسية ثالثة بعد انتهاء فترته الحالية في يناير/ كانون الثاني 2029 مسدلاً الستار على ما يبدو على احتمالات سعيه للترشح مجدداً. وقال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، أمس الثلاثاء، إنه ناقش المسألة مع ترامب، وخلُص إلى أنه لا يوجد مسار قابل للتطبيق لتعديل الدستور في الوقت المناسب للسماح بولاية ثالثة.

وقال جونسون "إنها مسيرة رائعة، لكنني أعتقد أن الرئيس يعلم، وقد تحدثنا أنا وهو عن قيود الدستور." وأشار جونسون إلى أن عملية التعديل ستتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس وتصديق ثلاثة أرباع الولايات، وهي عملية قد تستغرق عقداً من الزمن حسب تقديره. وأضاف "لا أرى مساراً لذلك". ودائماً ما راودت ترامب فكرة البقاء في المنصب لأكثر من الفترتين المنصوص عليهما في الدستور، وكان يلمح إليها مازحاً في التجمعات الانتخابية، ويغازل طموحات مؤيديه بقبعات مكتوب عليها "ترامب 2028".

وأخذ بعض حلفائه هذه الإشارات على محمل الجد، مشيرين إلى أنهم يستكشفون السبل القانونية أو السياسية لتحقيق ذلك وهو احتمال يرفضه معظم فقهاء الدستور. وفي إشارة إلى نائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، قال الرئيس الأميركي في وقت سابق إنهما شخصان رائعان يمكنهما الترشح للمنصب. وقال "أعتقد أنهما لو شكّلا فريقاً، فسيكون من الصعب التغلب عليهما. أنا واثق بذلك حقاً". وابتسم روبيو، الذي كان واقفاً خلف ترامب في مقصورة الطائرة، وأحنى رأسه بخجل عندما توقّع الرئيس مستقبلاً سياسياً باهراً له، وأومأ برأسه عندما ذكر ترامب اسم فانس.

وفي مقابلة أُجريت، الأسبوع الماضي، مع مجلة "ذي إيكونوميست"، صرّح ستيف بانون، مقدم البرامج الصوتية (بودكاست) المؤيد لترامب، والذي شغل لفترة وجيزة منصب كبير المخططين الاستراتيجيين في البيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى، بوجود خطة للالتفاف على التعديل الثاني والعشرين، مشيراً إلى مشاركته في وضعها. وقال بانون "سيصبح ترامب رئيساً في عام 2028 وعلى الناس أن يتأقلموا مع هذا الوضع. سنعلن الخطة في الوقت المُناسب".

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)