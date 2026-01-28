ترامب: لن نساعد العراق إذا اختار نوري المالكي لرئاسة الحكومة

- أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عدم رضاه عن ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية، محذراً من أن الولايات المتحدة لن تدعم العراق إذا عاد المالكي للسلطة بسبب سياساته السابقة التي تسببت في الفقر والفوضى. - وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أكد أن حكومة تخضع لنفوذ إيراني لن تعزز الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق، مشيراً إلى أن مثل هذه الحكومة لن تضع مصالح العراق أولاً ولن تبقيه خارج الصراعات الإقليمية. - أعلن الائتلاف الحاكم في العراق "الإطار التنسيقي" ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة، معتبرين إياه مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، استناداً إلى خبرته السياسية والإدارية.

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عدم رضاه عن ترشيح رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، لرئاسة الحكومة الجديدة، محذراً من أنّ "الولايات المتحدة لن تساعد العراق"، في حال عودة الأخير للمنصب الذي سبق وأن شغله بين عامَي 2006 و2014.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشال"، "أسمع أن دولة العراق العظيمة قد تتخذ خياراً سيئاً للغاية من خلال إعادة نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء"، مضيفاً أن المرة الأخيرة التي كان فيها في السلطة تسبب في انتشار الفقر والفوضى بالبلاد وأنه "لا ينبغى السماح بتكرار الأمر مرة أخرى".

وأردف ترامب أنه "بسبب سياساته وأيديولجيته الجنونية، إذا جرى انتخابه، فإنّ الولايات المتحدة لن تساعد العراق"، محذراً من أنه إذا لم تكن بلاده موجودة للمساعدة، فإنّ "العراق ليس لديه فرص للنجاح والازدهار أو الحرية"، واختتم بجملة "اجعل العراق عظيماً مرة أخرى".

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حذر، أمس الاثنين، في بيان له من أن "تشكيل حكومة تخضع لنفوذ إيراني لا يعزز الشراكة بين البلدين. وقال في بيان إن "حكومة تسيطر عليها إيران لا يمكنها أن تضع مصالح العراق الخاصة في المقام الأول بنجاح، ولا أن تُبقيه خارج الصراعات الإقليمية، ولا أن تُعزّز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق"، فيما أشار توم برّاك السفير الأميركي لدى تركيا عقب ترشيح الائتلاف الحاكم في العراق رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لتشكيل الحكومة الجديدة، إلى أن أي حكومة "تنصّبها إيران لن تكون ناجحة"، وقال إنه "في ما يتعلق بالعراق، يظل موقف الولايات المتحدة واضحاً: الحكومة التي تنصبها إيران لن تكون ناجحة، لا لتطلعات العراقيين أو السوريين إلى مستقبل أكثر إشراقاً، ولا لشراكة فعّالة مع الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق السبت، أعلن الائتلاف الحاكم في العراق "الإطار التنسيقي"، ترشيح المالكي (75 عاماً) لرئاسة الحكومة الجديدة، وذلك خلال اجتماع عقده في بغداد، معتبراً إياه مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، فيما دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وفق التوقيتات الدستورية. وقال التحالف في بيان رسمي، نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إنه "بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء مرشحاً للكتلة النيابية الأكثر عدداً، واستناداً إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة".