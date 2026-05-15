- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة إبرام اتفاق مع إيران، مشيرًا إلى أن القادة الإيرانيين عقلانيون، وأن الرئيس الصيني شي جين بينغ قد يؤثر على إيران لتحقيق ذلك. - أبدى الرئيس الصيني شي جين بينغ استعداده للمساعدة في إنهاء الحرب مع إيران، ووافق على وقف تزويدها بالسلع العسكرية، مع رغبة في إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا. - تناولت محادثات ترامب وشي في بكين قضايا التوتر بين البلدين، بما في ذلك تايوان، الحرب على إيران، وأمن مضيق هرمز، وسط محاولات لاحتواء التوترات الاقتصادية والجيوسياسية.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لن يصبر كثيرا على إيران وحثها على إبرام اتفاق مع واشنطن. وأضاف ترامب، الذي يقوم بزيارة إلى الصين حاليا، "لن أتحلى بمزيد من الصبر... يجب عليهم التوصل إلى اتفاق". واستدرك "القادة الإيرانيون الذين نتعامل معهم عقلانيون"، لافتاً إلى أنه "ربما يكون لدى الرئيس الصيني شي جين بينغ القدرة على التأثير على إيران".

وذكر الرئيس الأميركي، في مقابلة مع برنامج "هانيتي" على فوكس نيوز، أن نظيره الصيني أبلغه أنه "يرغب" في المساعدة في إيجاد وسيلة لإنهاء الحرب مع إيران. وأوضح ترامب إن "شي يرغب في رؤية التوصل إلى اتفاق".

وأشار ترامب، عقب محادثاته مع الرئيس الصيني في بكين إلى أن شي "قدم عرضا بالفعل، وقال: أنا أود أن أقدم المساعدة، إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة بأي شكل من الأشكال". وأضاف ترامب أيضا أن شي "يرغب في رؤية (مضيق هرمز) مفتوحا". ولفت ترامب أيضا إلى أن شي وافق على وقف تزويد إيران بالسلع العسكرية، دون أن يصدر تأكيد في البداية من جانب بكين على هذه التصريحات.

وبشأن اليورانيوم، أشار ترامب، في مقابلته مع شبكة فوكس نيوز، إلى أنه "يمكن دفن اليورانيوم الإيراني المخصب لكنني أفضل الحصول عليه". وتابع "الحصول على اليورانيوم المخصب من إيران هو من أجل العلاقات العامة أكثر من أي شيء آخر". وأضاف "ما يمكننا فعله هو الضرب مجددا"، في إشارة إلى الضربات التي شنتها الولايات المتحدة عام 2025 على مواقع نووية إيرانية رئيسية. وفي سياق آخر، قال ترامب أيضا إن الصين ترغب في شراء النفط من الولايات المتحدة.

والتقى ترامب الرئيس الصيني الجمعة، في اليوم الثاني والأخير من المحادثات، وفق ما أفاد صحافي من وكالة فرانس برس. واستقبل شي ترامب بمصافحة في حدائق تشونغنانهاي، في بكين.

من جهتها، دعت وزارة الخارجية الصينية الجمعة إلى وقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز "في أسرع وقت ممكن". وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية: "يجب إعادة فتح الممرات البحرية في أسرع وقت ممكن استجابة لدعوات المجتمع الدولي (...) يجب إرساء وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن لتسهيل استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج".

وكان وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو قد صرح لقناة (إن بي سي نيوز) إن ترامب لم يطلب من شي "أي شيء". وقال روبيو: "نحن لسنا بصدد طلب مساعدة الصين، ولا نحتاج إليها، وطرحنا المسألة لتوضيح موقفنا، ولتوضيحه لهم حتى يفهموه".

وعقد ترامب ونظيره الصيني أمس الخميس، قمة مطولة في بكين تناولت ملفات التوتر بين البلدين، وفي مقدمتها تايوان، والحرب على إيران، وأمن مضيق هرمز، إلى جانب التعاون التجاري وصفقات الطيران. وتأتي هذه القمة التي تجمع ترامب وشي في بكين وسط محاولات متبادلة لاحتواء التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، بعد أشهر من التصعيد التجاري والخلافات الجيوسياسية. وشهد اللقاء مباحثات امتدت لأكثر من ساعتين، تناولت ملفات الأمن الإقليمي والتجارة والطاقة، إلى جانب قضايا تعد الأكثر حساسية في العلاقات الثنائية.

