- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أي اتفاق مع إيران سيشمل تفكيك البرنامج النووي ونقل مخزون اليورانيوم المخصب، مشددًا على عدم توقيع اتفاق نهائي دون تحقيق هذين الشرطين. - الولايات المتحدة تُطلع إسرائيل على مستجدات المفاوضات المتعلقة بمضيق هرمز، مع تأكيد ترامب على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان. - يسود غضب إسرائيلي إزاء الاتفاق الوشيك بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من تأثيره على الوضع في الجبهة اللبنانية ومصالح إسرائيل.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب

لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ أي اتفاق مع إيران سيشمل تفكيك البرنامج النووي ونقل مخزون طهران من اليورانيوم المخصّب، وذلك في وقت يسود فيه غضب إسرائيلي إزاء بنود الصفقة التي تتبلور، وعلى رأسها ما يتعلق بمضيق هرمز والملف النووي والجبهة اللبنانية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول إسرائيلي اشترط عدم الكشف عن هويته، اليوم الأحد، أن "ترامب أكد بشكل واضح، خلال مكالمة مع نتنياهو أمس السبت، أنّه سيكون حازماً في المفاوضات بشأن مطلبه القديم بتفكيك البرنامج النووي الإيراني ونقل كامل اليورانيوم المخصّب من الأراضي الإيرانية، وأنه لن يوقع اتفاقاً نهائياً من دون هذين الشرطين".

وأضاف أنّ "الولايات المتحدة تُطلع إسرائيل على مستجدات المفاوضات المتعلقة بمذكرة التفاهم لإعادة فتح مضيق هرمز وبدء محادثات للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا العالقة المتنازع عليها". وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فقد شدد نتنياهو خلال المحادثة على أنّ إسرائيل "ستحتفظ بحرية التحرك في مواجهة أي تهديد على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، مضيفاً أنّ "الرئيس ترامب جدد دعمه هذا المبدأ".

وفي وقت لاحق، قال نتنياهو إنه اتفق مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي الذي تشكله طهران. وفي منشور على تطبيق تليغرام، قال نتنياهو إن هذا يتطلب تفكيك منشآت التخصيب النووي لإيران وإخراج المواد النووية المخصبة من أراضيها. وأضاف أن ترامب أكد مجدداً ما وصفه بـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

يأتي ذلك في ظل غضب يسود إسرائيل إزاء الاتفاق الوشيك بين واشنطن وطهران. وفي هذا السياق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن "مصدر إسرائيلي رفيع" وصفه الاتفاق المتبلور بأنه "سيئ"، معتبراً أنه يبعث برسالة إلى الإيرانيين بأن في حوزتهم سلاحاً لا يقلّ خطورة عن السلاح النووي هو مضيق هرمز، في حين نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن وضع إسرائيل في المفاوضات "سيّئ جداً"، وإن التقديرات تشير إلى أن ترامب لن يعاود شن هجوم على إيران في المستقبل المنظور إلا إذا استفزته طهران بشكل بالغ، مضيفاً أن إسرائيل "لا تعرف كيف يمكن إنهاء الوضع على الجبهة اللبنانية مع الحفاظ على مصالحها".

ويوم السبت الماضي، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن إسرائيل أُقصيت بشكل شبه كامل من محادثات الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، وإن قادتها حرموا من المعلومات حتى من أقرب حلفائهم، واضطروا إلى استقاء ما يمكنهم معرفته عن مسار التواصل بين واشنطن وطهران عبر اتصالاتهم بقادة ودبلوماسيين في المنطقة، وعبر عمليات استطلاع إسرائيلية خاصة من داخل النظام الإيراني، وفق المسؤولَيْن اللذين تحدثا شرط عدم الكشف عن هويتيهما.