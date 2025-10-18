ترامب لم يوافق بعد على تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك

- الرئيس الأوكراني زيلينسكي يسعى للحصول على موافقة الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك كروز بعيدة المدى، حيث يعتبرها ضرورية للدفاع ضد الغزو الروسي المستمر منذ ثلاث سنوات. - الرئيس ترامب لم يرفض الطلب الأوكراني لكنه أشار إلى أن الوقت لا يزال مبكرًا لتزويد أوكرانيا بالصواريخ، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع روسيا لتجنب الحاجة إليها. - موسكو حذرت من تزويد كييف بصواريخ توماهوك، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد جديد في الصراع، وأكدت أن موقفها واضح ومعروف لدى واشنطن وكييف.

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقب اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، أمس الجمعة، أنه لا يزال يأمل في موافقة الولايات المتحدة على تزويد بلاده بصواريخ توماهوك كروز بعيدة المدى، وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة إن.بي.سي التلفزيونية: "تعمل فرقنا على تحقيق ذلك. من الجيّد أن الرئيس ترامب لم يقل لا، لكنه لم يقل نعم اليوم".

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا تعتمد على مثل تلك الأسلحة بعيدة المدى في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي الشامل، المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأشار أيضاً إلى أن صواريخ توماهوك تشكل قضية حساسة بالنسبة لموسكو، معرباً عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخشى من تسليمها إلى كييف. والتقى زيلينسكي مع ترامب في واشنطن، أمس الجمعة، سعياً للحصول على الموافقة على تزويد بلاده بالصواريخ بعيدة المدى، التي يمكن أن تسمح لأوكرانيا بالقيام بعمليات هجومية على نحو أكبر في صد الغزو الروسي.

ومن جهته، قال ترامب إنه من السابق لأوانه تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك، معرباً عن أمله بالتوصل إلى اتفاق مع روسيا قبل ذلك، وأضاف في تصريحات صحافية: "نأمل ألّا يحتاجوا إليها. نأمل أن يكونوا قادرين على الخروج من الحرب من دون مجرد التفكير في صواريخ توماهوك". وقال أيضاً إنه يُدرك أن بوتين ربما يحاول كسب الوقت، وجاء لقاء ترامب مع زيلينسكي بعد مكالمة هاتفية طويلة أجراها الرئيس الأميركي مع نظيره الروسي لمناقشة الصراع، كما أعلن ترامب على نحوٍ مفاجئ عن قمّة جديدة مع بوتين.

واستبقت موسكو زيارة زيلينكسي بالتحذير من تزويد كييف بصواريخ توماهوك، واعتبر الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أول أمس الخميس، أن ذلك قد يؤدي إلى حلقة جديدة من التصعيد، وقال بيسكوف في تصريحات صحافية: "يتناول زيلينسكي والرئيس ترامب أكثر فأكثر قضية توماهوك. وقد أدلى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين و(وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف مراراً بتقييم الجانب الروسي، وهذه خطوة خطيرة للغاية نحو مستوى جديد من التصعيد"، وأضاف أن الموقف الروسي من هذه المسألة "واضح للغاية" و"معروف جيداً في واشنطن وكييف على حد سواء".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)