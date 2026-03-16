- أعرب ترامب عن صدمته من هجمات إيران وأكد أن إسرائيل لن تستخدم السلاح النووي ضدها، مشيراً إلى تباين مواقف الدول حول تأمين مضيق هرمز. - انتقد ترامب حلفاء الولايات المتحدة لرفضهم المساعدة في تأمين المضيق، وأكد أن واشنطن ستعلن قريباً أسماء الدول المشاركة، معرباً عن ثقته في مشاركة فرنسا وعدم رضاه عن موقف بريطانيا. - وصف ترامب إيران بأنها "نمر من ورق" وأكد أن الولايات المتحدة، بمساعدة إسرائيل، تقوم بما كان يجب فعله منذ سنوات، مشيراً إلى رغبة إيران في التفاوض رغم نفيها ذلك.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لم تتوقع أن تهاجم إيران دول المنطقة وإنها صدمت لإقدام إيران على ذلك، وفي الوقت نفسه، شدد ترامب على أن "إسرائيل لن تستخدم أبدا سلاحا نوويا ضد إيران". وبخصوص مضيق هرمز، كشف ترامب أن بعض الدول لا تريد التورط في أي عملية لإعادة فتح مضيق هرمز قبالة إيران، بينما تبدو دول أخرى متحمسة للمساعدة استجابة للدعوة التي وجهها سابقا بشأن هرمز.

وأضاف ترامب في تصريحات من البيت الأبيض: "نشجع الدول الأخرى التي تعتمد اقتصاداتها على المضيق أكثر بكثير من اقتصادنا. عدة دول أخبرتني أنها ستساعد. بعضها متحمس جدا وبعض الدول التي ساعدناها كثيرا من مخاطر خارجية كبيرة لم تكن متحمسة كثيرا. مستوى الحماس يهمني".

وانتقد ترامب حلفاء الولايات المتحدة الذين رفضوا المساعدة، مشيرا إلى أنه توقع سابقا أنه عندما تحتاج الولايات المتحدة المساعدة لن يقفوا معها، وقال: "بعض الدول التي لدينا فيها 45 ألف جندي يحمونهم من الخطر، عندما سألناهم هل لديكم كاسحات ألغام، قالوا: سيدي نفضل عدم التورط. لمدة 40 عاما نحميكم.. كنت دائما ناقدا كبيرا للحماية لهذه لدول، لأنني أعرف أننا نحميها، وإذا احتجنا يوما إلى مساعدتها، لن يكونوا موجودين من أجلنا. عرفت ذلك منذ فترة طويلة".

وأشار إلى أن واشنطن ستعلن أسماء الدول التي تساعد في "تأمين" مضيق هرمز، زاعما أن "البعض تحرك بالفعل". وتابع بخصوص موقف فرنسا وبريطانيا: "أنا متأكد من أن فرنسا ستساعد في تأمين مضيق هرمز. لم أكن سعيدا بموقف بريطانيا من عدم إرسال سفن ولكن أعتقد أنهم سيشاركون الآن ويجب أن يشاركوا". ومع ذلك، أضاف ترامب: "لا نحتاج أحدا للمساعدة في مضيق هرمز لأن لدينا أقوى جيش في العالم ولكن أريد أن أعرف كيف ترد الدول".

وادعى أن "إيران لم تعد قادرة على استخدام مضيق هرمز كسلاح اقتصادي"، لكنه أضاف: "لا نعرف إن كانت إيران وضعت ألغاما في المضيق ونحن نضربهم بشدة"، مكررا دعوته للدول التي تعتمد على النفط من المضيق إلى المساهمة في تأمينه بإرسال سفن حربية، وذكر من بين هذه الدول: "اليابان بنسبة 95%، والصين بنسبة 90%، وكوريا الجنوبية 35%". وقال: "أريد منهم أن يأتوا ويساعدونا في المضيق، لدينا الوضع تحت السيطرة. إيران دائما استخدمت ذلك كسلاح اقتصادي، ولن تتمكن من استخدامه بعد الآن بشكل جيد. عدد قليل من السفن سيستهدف لأنه لم يتبق لديهم الكثير من الأسلحة لإطلاقها".

ووصف ترامب إيران بأنها "نمر من ورق" بعدما كانت تهديدا لمدة 47 عاما، مؤكدا أن الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل تقوم بما كان يجب فعله منذ سنوات وأنها تحصل فقط على أقل من 1% من نفطها من الشرق الأوسط.

من جهة أخرى، زعم ترامب أن "إيران تريد صفقة وتتحدث إلى ممثلينا"، رغم نفي الأخيرة خوضها في أي محادثات، مضيفا: "لدينا أشخاص في إيران يريدون التفاوض ولا نعرف أي شيء عن هويتهم". وكرر حديثه عن "إنجازات" الحرب، قائلا: "لا نعرف من هم قادة إيران وقضينا على ثلاث مجموعات من القادة. البعض يقول إن المرشد الجديد فارق الحياة لكن لا أحد يقول إنه سليم 100%". وتابع: "إذا غادرنا الآن فستحتاج إيران 10 سنوات لإعادة البناء لكن نريد إنهاء الأمر من أجل المستقبل"، لافتا إلى أن غارات جيشه "دمرت كل شيء في جزيرة خارج وتركنا النفط ولكن يمكننا العودة إليه في أي لحظة". وحول الهجمات الإيرانية على دول الخليج، قال: "لم نتوقع أن تهاجم إيران دول الشرق الأوسط وأصبنا بالصدمة".

إلى ذلك، أكد ترامب أن إسرائيل لن توجه ضربة نووية لإيران لإنهاء الحرب، مخالفا توقعات مستشاره للعملات الرقمية دفيد ساكس الذي دعا لإعلان النصر محذرا من أن استمرار التصعيد قد يدفع تل أبيب لاستخدام سلاح نووي. وقال ترامب "إسرائيل لن تفعل هذا أبدا. لن تفعل أبدا".