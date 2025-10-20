ترامب: لم أطلب من إسرائيل العودة للقتال وسنمنح "حماس" فرصة صغيرة

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم إرسال جنود إلى غزة، مشيراً إلى خطوات واشنطن للحفاظ على وقف إطلاق النار، مع التزام حماس بالتصرف بشكل جيد ومشاركة 59 دولة في الصفقة. - حازم قاسم، الناطق باسم حماس، أشار إلى خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً التزام الحركة بتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين، وضرورة الضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته. - علق ترامب على الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشككاً في انتصار أوكرانيا، وأعلن عن زيارة مرتقبة للصين، مستبعداً غزوها لتايوان.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه لن يُرسل جنوداً أميركيين إلى غزة، وذلك ردّاً على سؤال للصحافيين، خلال لقائه بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، عن خرق مزعوم لاتفاق وقف إطلاق النار وأعمال عنف ضد المدنيين قامت بها حركة حماس، وبرأ قيادات الحركة للمرة الثانية من قيامها بهذا الخرق قائلاً "لا أعتقد أن ما جرى مرتبط بقيادات الحركة، بل لديهم بعض التمرّد. لقد قتلوا الكثير، وهذه مجموعة عنيفة". كما تحدّث ترامب عن اتخاذ واشنطن خطوات عديدة للحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، نافياً أن يكون طلب من إسرائيل العودة للقتال، وذلك بعد أن نفّذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثّفة على مناطق في القطاع أمس الأحد أدّت إلى استشهاد 45 شخصاً، بينهم صحافي.

وأشار ترامب إلى أن صفقة وقف إطلاق النار تتضمّن أن تتصرف حماس بشكل جيد، قائلاً "لقد عقدنا صفقة مع حماس بأنهم سيتصرفون بشكل جيد جداً، وأنهم سيكونون لطفاء، وإذا خالفوا ذلك فسنتدخل ونقضي عليهم إذا اضطررنا لذلك. هم يعرفون ذلك"، وردّاً على سؤال عما إذا كانت القوات الأميركية ستتدخل حال الحاجة للقضاء على حماس، ردّ بأنه لن يكون هناك جنود أميركيون على الأرض على الإطلاق، وقال "لدينا العديد من البلدان التي وقّعت على الصفقة. لدينا مشاركة من 59 دولة".

وأشار ترامب إلى أن بعض الدول عرضت خلال الأيام الماضية التدخل للقضاء على حماس، قائلاً "اتصلت بنا بعض الدول… وقالوا نودّ أن نتدخل ونعتني بالوضع. بالإضافة إلى ذلك لديك إسرائيل، ستتدخل في غضون دقيقتين إذا طلبتُ منهم التدخّل. يمكن أن أخبرهم: تدخلوا واهتموا بالأمر. لكن في الوقت الحالي سنمنحها (حماس) فرصة صغيرة، ونأمل أن يكون هناك عنف أقل… كانت حماس عنيفة للغاية، لكن الآن بلا دعم من إيران ولم يعد أحد يدعمهم. يجب أن يكونوا جيدين وإذا لم يكونوا جيدين فسيُقضى عليهم"، بحسب تعبيره.

في الأثناء، أكّد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أنّ الاحتلال الإسرائيلي لديه سياسة ثابتة في استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وأوضح قاسم في تصريحات صحافية نُشرت على الموقع الرسمي للحركة، اليوم الاثنين، أن الحركة التزمت بكل تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة وخاصة في المرحلة الأولى من خلال تسليم كل الأسرى الأحياء دفعة واحدة.



وأضاف حازم قاسم: "نعمل يومياً على استكمال تسليم كل جثامين الأسرى الإسرائيليين"، مشيراً إلى وجود تحديات كبيرة في تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين بسبب الدمار الكبير. وشدد على أن الاحتلال تعمد في بداية الحرب قصف الأسرى الإسرائيليين وآسريهم والمربعات السكنية من حولهم. وأضاف الناطق باسم الحركة أن من بين الصعوبات التي نواجهها في تسليم جثامين الأسرى هي عدم وجود معدات ثقيلة لإزالة الركام، وأوضحنا ذلك للوسطاء. وأشار إلى أن الحركة تتواصل مع الوسطاء باستمرار بشأن استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي، وهناك تواصل مستمر مع الجانب الأميركي بشأن التجاوزات التي يتعمد الاحتلال القيام بها، وتابع: "على كل الأطراف التي تريد استمرار الهدوء في هذه المنطقة الضغط على الاحتلال لضمان تنفيذ التزاماته"، لافتاً إلى أن الاحتلال يستغلّ ملف المساعدات لابتزاز الموقف السياسي ويلوح بالتجويع مرة أخرى، كما أكّد أن الاحتلال "لم يتخلّ عن سياسة التجويع في وجه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

إلى ذلك، علق ترامب على الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالقول إنّ كل شيء وارد، مؤكداً أنه "لا يزال بإمكان أوكرانيا الانتصار في الحرب لكن لا أعتقد أنها ستفعل ذلك"، وتأتي تصريحات ترامب عقب مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية سيرجي لافروف مع نظيره الأميركي ماركو روبيو للإعداد لقمّة محتملة بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، ووصفت المحادثة بأنها "بناءة".

ترامب إلى الصين بداية 2026

في شأن آخر، قال ترامب إنه سيزور الصين مطلع العام المقبل بدعوة من بكين. وأضاف للصحافيين في البيت الأبيض "تلقيت دعوة لزيارة الصين، وسأقوم بذلك في وقت مبكر نسبياً من العام المقبل. لقد حددنا الموعد مبدئياً". وشكّك ترامب في إمكان قيام الصين بغزو تايوان، وذلك لدى سؤاله عن تقييم سابق لوزارة الدفاع خلص إلى أنّ بكين ستحاول في العام 2027 السيطرة على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي. وصرح ترامب للصحافيين: "أعتقد أن الامور ستسير على ما يرام مع الصين. الصين لا تريد القيام بذلك".