ترامب: لم أستخف بأي شيء يتعلّق بإيران

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد وجهت ضربات قوية للبنية التحتية الإيرانية، مشيراً إلى استمرار الحرب منذ شهرين ونصف وسقوط 13 جندياً أميركياً. - تحدث ترامب عن إمكانية دخول الولايات المتحدة لإزالة "الغبار النووي" بعد الضربات على المنشآت النووية الإيرانية، مشيراً إلى أن إيران لا تمتلك التكنولوجيا اللازمة لذلك. - شدد ترامب على ضرورة وقف إيران لتخصيب الوقود النووي وتسليم مخزونها من اليورانيوم، مؤكداً دعم الرئيس الصيني لعدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً.

قال الرئيس الأميركي

دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز الأميركية، اليوم الجمعة، إنه "لم يستخف بأي شيء" في ما يتعلق بالحرب ضد إيران. وقال ترامب رداً على سؤال حول ما إذا كان قد قلّل من قدرة إيران على التحمّل، "أنا لم أستخفّ بأي شيء. لقد ضربناهم بقوة هائلة بشكل لا يُصدّق. (...) لقد تركنا جسورهم، وتركنا قدرتهم على توليد الكهرباء. يمكننا القضاء على كل ذلك خلال يومين. يومين فقط. كل شيء".

وتابع: "لقد تركنا جزيرة خارج، (...) كما قلت "اضربوها ما عدا الصمامات التي يخرج منها النفط"، لأنه عندما تضرب ذلك، فهذا يعني أنك ستفقد بعض النفط. لكن هناك أمر يحدث الآن. بشكل مدهش، السفن تتجه إلى تكساس ولويزيانا، وتذهب أيضاً إلى ألاسكا، وهي تُحمّل النفط بكميات لم نشهد مثلها من قبل". وتوجه الصحافي بريت باير إلى ترامب قائلاً إن "الأميركيين يريدون أن يعرفوا متى سينتهي الأمر"، ليذكّر ترامب بالسنوات التي أمضتها واشنطن في حروبها في فيتنام والعراق وكوريا وغيرها، وعدد الجنود الأميركيين الذين قُتلوا، قائلاً إن الحرب ضد إيران مستمرّة منذ شهرين ونصف شهر فقط، وقد قُتل 13 جندياً في الحربين، في إشارة إلى العدوان السابق ضد إيران في يونيو/ حزيران الماضي.

وكان ترامب ألمح في وقت سابق اليوم، إلى إمكانية دخول الولايات المتحدة إلى إيران في وقت ما، لإزالة "الغبار النووي"، عقب الضربات الأميركية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في يونيو 2025. وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسية في طريق عودته من بكين بعد لقائه الرئيس الصيني شي حين بينغ: "في الوقت المناسب، إما أن ندخل وإما أن نستولي عليه. أعتقد أننا سنستولي عليه على الأرجح، ولكن إن لم نتمكن من ذلك، فسندخل (إلى إيران)".

ولفت الرئيس الأميركي إلى أن الإيرانيين قالوا إنهم لا يستطيعون إزالة الغبار النووي لعدم امتلاكهم التكنولوجيا اللازمة، وقد أكدوا له صراحةً، وفق قوله، أن الصين أو الولايات المتحدة هما الوحيدتان القادرتان على إزالته"، مضيفاً: "نحن الوحيدون الذين نمتلك المعدات اللازمة". وتابع: "قالوا إنك محق، (...) وقد وافقوا في البداية، ثم تراجعوا عن ذلك. لكنهم سيوافقون عليه في النهاية".

وأضاف ترامب متحدثاً عن إيران: "أعتقد أنهم سيُهزمون هزيمة نكراء، ولن نكون في أي خطر. لدينا المعدات اللازمة لإزالته، ولا أحد غيرنا يمتلكها، ربما الصين هي من تمتلكها". وعلّق ترامب على المقترح الإيراني الأخير، مشيراً إلى أنه لم يتضمن ضمانات قوية بما فيه الكفاية، في ما يتعلق ببرنامجها النووي. وقال: "اطلعت عليه، وإذا لم تعجبني الجملة الأولى، أقوم برميه جانباً". ورداً على سؤال حول مضمون الجملة الأولى، أشار الرئيس الأميركي إلى أنها جملة غير مقبولة، لأنهم وافقوا بالكامل على عدم امتلاك أي سلاح نووي، مضيفاً: "إذا كان لديهم أي برنامج نووي بأي شكل من الأشكال، فأنا لا أكمل قراءة بقية المقترح".

وتريد الولايات المتحدة من إيران وقف تخصيب الوقود النووي لمدة تصل إلى 20 عاماً، وتسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت مدة 20 عاماً كافية بالنسبة إليه، قال ترامب إنها كافية، لكن مستوى الضمانات الذي يقدمه الإيرانيون غير كافٍ، مضيفاً: "بعبارة أخرى، يجب أن تكون عشرين عاماً حقيقية".

وكان ترامب أكد في وقت سابق اليوم، أن نظيره الصيني يؤيد عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، مؤكداً أن الرئيس الصيني يدعم أيضاً إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. وأضاف: "إنه (شي) يشعر بقوة بأنه لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي، ويريد منهم فتح مضيق هرمز". وأكد أنه لن يصبر كثيراً على إيران، وحثها على إبرام اتفاق مع واشنطن. وأضاف: "لن أتحلى بمزيد من الصبر.. يجب عليهم التوصل إلى اتفاق"، واستدرك قائلاً: "القادة الإيرانيون الذين نتعامل معهم عقلانيون"، لافتاً إلى أنه "ربما تكون لدى الرئيس الصيني شي جين بينغ القدرة على التأثير على إيران".