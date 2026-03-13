ترامب لمجموعة السبع: إيران على وشك الاستسلام

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقادة مجموعة السبع أن إيران "على وشك الاستسلام"، مشيراً إلى نجاح الضربات العسكرية، لكنه لم يقدم تفسيراً واضحاً لأسباب الحرب مع إسرائيل، حيث تنوعت أهدافه بين إحباط هجوم إيراني وشيك وشل برنامجها النووي. - شدد مجتبى خامنئي، المرشد الأعلى الجديد، على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مغلقاً واستهداف القواعد الأميركية، مؤكداً على استمرار المواجهة مع الولايات المتحدة. - اتفق قادة مجموعة السبع على دراسة خيار مرافقة السفن لضمان حرية الملاحة في الخليج، وسط تأثير الحرب على ارتفاع أسعار الطاقة.

قال موقع أكسيوس الإخباري إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخبر قادة مجموعة السبع خلال الاجتماع الذي أجراه معهم عن بعد الأربعاء أن إيران "على وشك الاستسلام"، بحسب ما حصل عليه من معلومات من مصادر مطلعة. ولا يكف الرئيس الأميركي عن تغيير مواقفه العلنية والإدلاء بتصريحات متناقضة منذ بدء الحرب على إيران قبل نحو أسبوعين.

وقال في تجمع انتخابي في كنتاكي الأربعاء "لقد انتصرنا" في الحرب، ثم غير موقفه فجأة "لا نريد أن نغادر مبكراً، أليس كذلك؟ علينا أن ننهي المهمة". ولم يقدم تفسيراً محدداً للدواعي وراء شن الحرب على إيران مع إسرائيل، فيما تنوعت أهدافه وتبريراته المعلنة ومزاعمه بين إحباط هجوم إيراني وشيك وشل برنامجها النووي وتغيير النظام.

وفي أول رسالة له بعد توليه منصب المرشد الأعلى خلفاً لوالده، شدد مجتبى خامنئي على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مغلقاً، داعياً إلى التحرك في مختلف "الميادين الرخوة للأعداء" والاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة في المواجهة. كما أكد أن إيران تؤمن بالصداقة مع دول الجوار، لكنها ستواصل استهداف القواعد الأميركية باعتبارها منطلقاً للهجمات عليها، مشدداً على أن بلاده "مضطرة" للاستمرار في هذا المسار في ظل الحرب الدائرة.

وذكر تقرير "أكسيوس" أن ترامب تفاخر خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الأربعاء مع قادة مجموعة السبع بنتائج الضربات العسكرية على إيران، وقال لحلفائه "لقد تخلصت من سرطان كان يهددنا جميعاً". وبينما زعم أن إيران توشك على الاستسلام، أشار أيضاً إلى أنه لم يعد هناك على قيد الحياة في طهران أي مسؤول لديه الصلاحيات لاتخاذ قرار رفع الراية البيضاء.

ونقل عن مسؤولين مطلعين على الاتصال أن ترامب قال "لا أحد يعرف من هو القائد، ولذلك لا يوجد أحد للإعلان عن الاستسلام". واعتبر ترامب في تصريح سابق لأكسيوس أن مجتبى خامنئي "ليس من الوزن الثقيل"، في معرض حديثه عن رغبته في المشاركة شخصياً في اختيار القائد الجديد لإيران. وقبل اختياره في منصب المرشد الأعلى، ذكر ترامب "نجل خامنئي غير مقبول بالنسبة لي. نريد شخصاً سيجلب الوئام والسلام إلى إيران".

وأفاد بيان صادر عن رئاسة مجموعة السبع الأربعاء بأن قادة دول المجموعة، التي تضم الولايات المتحدة وكندا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، اتفقوا على دراسة خيار توفير مرافقة للسفن لضمان حرية الملاحة في الخليج. وصدر البيان عقب اجتماع بالهاتف نظمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة مجموعة السبع لمناقشة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وتأثيرها على ارتفاع أسعار الطاقة.