- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة مشاركته في اختيار القائد الجديد لإيران، مشيراً إلى أن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني الراحل، ليس خياراً مقبولاً بالنسبة له، حيث يسعى لتعيين شخص يجلب السلام لإيران. - أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ترامب ومستشاريه يدرسون دور الولايات المتحدة في إيران بعد الحرب، بينما تراقب وكالات المخابرات الأميركية التقارير حول تعيين نجل خامنئي. - أكد رجال الدين الإيرانيون أن عملية اختيار القائد الجديد ستتم وفق القانون، مع دراسة الشروط اللازمة، حيث يتطلب الأمر تصويت مجلس خبراء القيادة لاختيار القائد المناسب.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح هاتفي لموقع أكسيوس الإخباري، اليوم الخميس، إنه يرى وجوب مشاركته شخصياً في اختيار القائد الجديد لإيران، تماماً كما حدث قبل نحو شهرين في فنزويلا، وذلك في في الوقت الذي تراقب فيه أجهزة المخابرات الأميركية التقارير التي تفيد بأن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، برز ضمن أهم المرشحين لخلافته.

وأضاف ترامب خلال المكالمة "إنهم يضيعون وقتهم. ابن خامنئي ليس من الوزن الثقيل. يتعين أن أشارك في التعيين، كما حدث مع ديلسي في فنزويلا"، في إشارة إلى ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، التي أقر الرئيس الأميركي أن واشنطن وضعتها في مكانه بعد اختطافه من قصره بكاراكاس في بداية يناير/كانون الثاني الماضي.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه يرفض قبول قائد إيراني جديد قد يواصل سياسات خامنئي نفسها، والتي قال إنها ستدفع الولايات المتحدة إلى العودة للحرب "خلال خمس سنوات". وتابع "نجل خامنئي غير مقبول بالنسبة لي. نريد شخصاً سيجلب الوئام والسلام إلى إيران". وبرز مجتبى خامنئي في مقدمة المرشحين لخلافة والده الراحل في منصب المرشد الإيراني، بعد سنوات قضاها في توطيد علاقات وثيقة مع الحرس الثوري الإيراني وتعزيز نفوذه في المؤسسة الدينية.

وأمس الأربعاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين إن ترامب ومستشاريه يبحثون الدور الذي قد تلعبه الولايات المتحدة في إيران بعد انتهاء الحرب. وبخصوص التقارير التي تحدثت عن إمكانية تعيين نجل خامنئي، أضافت ليفيت "اطلعنا على تلك التقارير أيضاً.. وهذا بالطبع أمر تُجري وكالات مخابراتنا تحقيقاتها بشأنه. في الحقيقة، علينا الانتظار لنرى ما سيحدث".

وقال رجل الدين الإيراني أحمد خاتمي، عضو مجلس خبراء القيادة ومجلس صيانة الدستور الإيرانيين، أمس الأربعاء، إن المجلس يقترب من اختيار القائد الجديد للبلاد بعد الانتهاء من تحديد الخيارات، مؤكداً أن العملية ستتم "وفق مقتضى القانون"، وستحصل في "أفضل فرصة ممكنة". وأوضح خاتمي في تصريحات للتلفزيون الإيراني أن التأخير في حسم اختيار القائد الجديد يرجع إلى ظروف الحرب التي تواجهها الدولة، مشيراً إلى أن هدف الهجمات الأميركية بعد اغتيال خامنئي كان استهداف مجلس الخبراء.

إلى ذلك، قال رجل الدين مجتبى حسيني، عضو لجنة المادة 109 التابعة لمجلس خبراء القيادة، إنه لم يتحدد بعد الوقت الذي ستستغرقه عملية اختيار القائد الجديد، معلناً أن هذا الأمر يتطلب دراسة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر وإجراء التشاورات. وأضاف أن لجنتي 109 و111 بالإضافة إلى هيئة مكونة من ثلاثة أعضاء، تقوم بعملها في ما يتعلق بتحديد الأشخاص المؤهلين إلى قيادة البلد لترشيحهم، وشدد على ضرورة عقد مجلس خبراء القيادة جلسة يتم فيها تقديم الأشخاص الذين يتمتعون بأفضلية لإجراء التصويت، موضحاً أن الشخص الذي سيحصل على ثلثي الأصوات أو أكثر سيصبح قائد إيران.