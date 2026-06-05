ترامب: لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تحتاج لاتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب، مشددًا على أن طهران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. - أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستنتصر على إيران عسكريًا أو عبر اتفاق، مع التأكيد على أهمية فتح مضيق هرمز فورًا، محذرًا من أن أي استهداف إيراني للجنود الأميركيين سيعيد الصراع. - زعم ترامب أن إيران وافقت على السماح للولايات المتحدة بالتنقيب عن مواد نووية مدفونة، مشيرًا إلى صعوبة الوصول إليها، ومؤكدًا على رغبة بلاده في القيام بذلك مستقبلًا.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، مضيفاً أن طهران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "يمكننا الحصول عليه الآن. لا أعتقد أنهم يستطيعون إيقافنا إذا أردنا، لكن لا داعي لذلك. إنه مدفون".

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة "ستنتصر على إيران عسكرياً أو عبر اتفاق"، مشيراً إلى أن من بين أهم نقاط أي اتفاق محتمل مع طهران أن "يفتح مضيق هرمز فوراً". كما شدد على أن أي استهداف إيراني لجنود أميركيين سيكون "سبباً وجيهاً للعودة إلى الصراع"، في إشارة إلى إمكانية تجدد المواجهة العسكرية بين الجانبين.

وفي ما يتعلق بالاتصالات السياسية، قال ترامب إنه لا يريد مقابلة المرشد الإيراني الأعلى، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن عقد لقاء مع المسؤولين الإيرانيين يبقى ممكناً إذا كان الهدف التوصل إلى صفقة. وأضاف: "إذا كان الهدف هو إبرام صفقة مع إيران، فيمكننا الاجتماع معهم".

وزعم ترامب، الأربعاء، أن طهران وافقت على السماح للولايات المتحدة بالدخول إلى إيران للتنقيب عن مواد نووية مدفونة بالتنسيق مع السلطات الإيرانية بعد انتهاء الحرب، مشيراً إلى أن الوصول إلى هذه المواد "صعب جداً"، لكنه شدد على رغبته في القيام بذلك. وأضاف أن الولايات المتحدة والصين "على الأرجح الدولتان الوحيدتان اللتان تمتلكان المعدات اللازمة" لهذه المهمة وقال: "سنذهب في وقت ما في المستقبل غير البعيد".

ويأتي هذا بعد أن أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، أن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب يشكّل محوراً رئيساً في المحادثات الجارية بين البلدين برعاية باكستانية، مؤكداً أن طهران لم توافق بعد على عقد اتفاق سلام. وقال روبيو أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: "أعتقد أن هذه المسألة باتت مطروحة بوضوح في الرسائل التي نتبادلها، لكننا... لم نحصل حتى الآن على موافقة نهائية من جانبهم".

(رويترز، العربي الجديد)