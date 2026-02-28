ترامب: لدي العديد من الخيارات للخروج من حرب إيران

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن بدء عمليات عسكرية واسعة في إيران بالتعاون مع إسرائيل، مشيراً إلى أن لديه خيارات متعددة لإنهاء الحملة، إما بالسيطرة الكاملة أو إنهائها سريعاً مع تحذير إيران من إعادة البناء. - نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مزاعم ترامب حول اقتراب اتفاق وتراجع إيران عنه، مؤكداً أن هذه الادعاءات غير صحيحة. - تلقى ترامب إحاطات حول مخاطر العملية، مشيراً إلى أنها سيناريو عالي المخاطر والمكاسب، مع احتمال تحول جذري في المنطقة لصالح المصالح الأميركية.

نقلت القناة 12 العبرية اليوم السبت عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إن لديه العديد من الخيارات للخروج من الحرب على إيران التي بدأها بشكل مشترك مع إسرائيل في ساعات الصباح.

وقال ترامب إنه أجرى "محادثة جيدة مع بيبي (بنيامين نتنياهو) ونحن نتّفق في وجهات النظر". وأضاف أن "الإيرانيين اقتربوا من التوصّل إلى اتفاق ثم تراجعوا، اقتربوا ثم تراجعوا، فهمت من ذلك أنهم لم يكونوا يرغبون حقاً في اتفاق".

وتابع: "لديّ العديد من الخيارات للخروج من هذه الحملة. يمكنني أن أطيلها وأسيطر على كل شيء، أو أن أنهيها في غضون أيام قليلة وأقول للإيرانيين: سنراكم مجدداً بعد بضع سنوات إذا بدأتم إعادة البناء. في كلتا الحالتين، سيستغرق الأمر منهم بضع سنوات للتعافي من هذا الهجوم".

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لـ"العربي الجديد" إن مزاعم ترامب حول الاقتراب من اتفاق والتراجع الإيراني عنه غير صحيحة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأميركي في مقطع فيديو نُشر على موقع "تروث سوشال"، أن الجيش الأميركي بدأ عملية "ضخمة ومستمرة في إيران"، قد تشهد مقتل أميركيين، داعياً الشعب الإيراني للسيطرة على نظام الحكم عندما تنتهي الهجمات. وأضاف: "سنُبيد أسطول إيران البحري ونتأكد من عدم امتلاكها سلاحاً نووياً"، متابعاً في هذا السياق: "سندمر صواريخ إيران وسنقضي على برنامجها الصاروخي".

وقال ترامب في خطابه: "قبل وقت قصير، بدأت القوات العسكرية الأميركية عمليات قتالية كبرى في إيران. هدفنا هو الدفاع عن الشعب الأميركي من خلال القضاء على التهديدات الوشيكة الصادرة عن النظام الإيراني".

وواصل ترامب ترديد مزاعمه غير المثبتة والتي يخالف بعضها التقديرات الاستخبارية الأميركية، بأن إيران لديها صواريخ تهدد أوروبا وفي طريقها لإنتاج صواريخ تصل إلى الأراضي الأميركية وحاولت إعادة بناء برنامجها النووي.

إلى ذلك، قال مسؤول أميركي لوكالة رويترز إنّ ترامب تلقى، قبيل الهجوم الأميركي على إيران، إحاطات لم تقتصر على تقديم تقييمات صريحة حول مخاطر وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف القوات الأميركية، بل أشارت أيضاً إلى احتمال حدوث تحول جذري في المنطقة لصالح المصالح الأميركية.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن من أطلعوا ترامب على العملية وصفوها بأنها سيناريو عالي المخاطر وعالي المكاسب. وبدا أن ترامب نفسه قد أيّد هذا الرأي عندما أقرّ بخطورة الوضع في بداية العملية صباح السبت، قائلاً: "قد تُزهق أرواح أبطال أميركيين شجعان". وقال ترامب في خطاب متلفز أعلن فيه بدء عمليات قتالية واسعة النطاق: "لكننا لا نفعل هذا من أجل الحاضر، بل من أجل المستقبل، وهي مهمة نبيلة".