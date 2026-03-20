ترامب لدول حلف الناتو: أنتم جبناء ولن ننسى ذلك

- انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب دول الناتو لرفضهم تقديم مساعدة عسكرية في مضيق هرمز، واصفاً الحلف بدون الولايات المتحدة بـ"نمر من ورق"، معبراً عن استيائه من اعتراضاتهم على ارتفاع أسعار النفط. - أعلن حلف الناتو عن تعديلات عسكرية في العراق بسبب التطورات الأمنية، وبدأت إسبانيا إجلاء قواتها كإجراء احترازي، مشيرة إلى تعقيد العمليات بسبب تبادل الرشقات الصاروخية. - تعرضت قواعد الناتو في العراق لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، حيث استهدفت قاعدة إيطالية دون إصابات، وأعلنت فرنسا عن مقتل جندي جراء ضربات بطائرات مسيّرة.

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب دول حلف الشمال الأطلسي (الناتو) بـ"الجبناء" لرفضهم الاستجابة لطلبه تقديم مساعدة عسكرية لتأمين مضيق هرمز في خضم استمرار الحرب على إيران، وتعهد أن واشنطن ستتذكر هذا الموقف ولن تنسى ذلك. واعتبر أنه بدون الولايات المتحدة فإنّ الحلف "مجرد نمر من ورق".

وكتب ترامب في بيان له على منصته للتواصل "تروث سوشيال" إن دول الحلف "رفضت الانخراط في المعركة التي تستهدف وقف تحول إيران إلى قوة نووية"، على حد زعمه. وانتقد اعتراضاتهم على ارتفاع أسعار النفط، قائلاً إنه بعد "حسم المعركة عسكرياً نراهم يشتكون من ارتفاع أسعار النفط، رغم أنها مجرد مخاطر محدودة للغاية عليهم".

وأضاف ترامب أن دول حلف الناتو ترفض المساعدة في فتح مضيق هرمز رغم الحاجة لمناورة عسكرية بسيطة لإعادة فتحه، رغم أن هذا هو السبب الوحيد لارتفاع أسعار النفط، وذكر أن هذه المناورة البسيطة لا تنطوي على أي مخاطر تذكر وتعد أمراً سهلاً للغاية عليهم إنجازه، مضيفاً أنهم جبناء وأن واشنطن لن تنسى ذلك.

الناتو يعلن تعديل وضعه العسكري في العراق

من جهة أخرى، أعلن حلف "الناتو" أنه يجري تعديلات على وضعه في إطار مهمته في العراق، في ظلّ التطورات الأمنية الراهنة في المنطقة. وقالت المتحدثة باسم الحلف، أليسون هارت، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن الحلف "يقوم بتعديل وضعه في إطار مهمة الناتو في العراق"، مشيرة إلى أن عدم الإفصاح عن مزيد من المعلومات يأتي لأسباب أمنية، وأضافت أن الحلف يعمل "بتنسيق وثيق مع الحلفاء والشركاء" في هذا الشأن.

وكانت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز قد أعلنت، الأربعاء، بدء عملية إجلاء واسعة النطاق لقوات بلادها المنتشرة في العراق، إذ نُقل نحو 100 عسكري إلى الأراضي التركية كخطوة احترازية أولى، وسط تصاعد الحرب في المنطقة، وأكدت روبلز أن المجموعة الأولى من الجنود غادرت العراق بالفعل متجهة إلى قاعدة "إنجرليك" الجوية جنوبي تركيا، نتيجة التدهور المتسارع في الوضع الأمني، مشيرة إلى إجلاء 200 جندي إضافي لتأمين سلامتهم من تداعيات المواجهات المسلحة الدائرة في المنطقة.

ووصفت الوزيرة الإسبانية عمليات الإجلاء بأنها "بالغة التعقيد"، ولا سيّما تلك التي شملت 42 عنصراً من بعثة حلف شمال الأطلسي، إذ تعرقلت المساعي الميدانية بفعل تبادل الرشقات الصاروخية المكثفة بالقرب من قواعدهم العسكرية. وأوضحت روبلز أن القوات المُجلّاة تضم أيضاً 57 جندياً كانوا يخدمون ضمن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش"، مؤكدة أن مدريد تنسق على نحوٍ وثيق مع حلفائها، إذ ساهمت طائرات أميركية وألمانية في تأمين خروج الجنود، بينما تنتظر ثلاث طائرات إسبانية "نافذة فرصة" مواتية لاستكمال سحب بقية العناصر العالقين وسط تبادل القصف.

وخلال الحرب الجارية في المنطقة، تعرضت قواعد عسكرية عدّة في العراق تتمركز فيها قوات الناتو لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وأعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، في 12 مارس/آذار الجاري، أن غارة جوية استهدفت ليلاً قاعدة عسكرية تابعة لها في إقليم كردستان العراق، مشيرة إلى أنها تستضيف عناصر من حلف شمال الأطلسي. وأوضحت الوزارة أن الهجوم استهدف "معسكر سينغارا" في أربيل، مؤكدة عدم وقوع إصابات جراء الضربة. وفي اليوم التالي، أعلنت فرنسا مقتل أحد جنودها جراء ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت قاعدة "مالا كارا" العسكرية بالقرب من أربيل في إقليم كردستان.