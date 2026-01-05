ترامب لا يعتقد أن أوكرانيا قصفت إقامة بوتين

- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشكك في صحة ادعاءات موسكو بأن أوكرانيا هاجمت مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطائرات مسيّرة، مشيرًا إلى أن هناك حدثًا قريبًا لكنه غير مرتبط بالضربة المزعومة. - موسكو تتهم كييف بمحاولة ضرب مقر بوتين باستخدام 91 طائرة مسيرة، وتعلن عن مراجعة موقفها التفاوضي مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب الأوكرانية، بينما تشكك أوكرانيا والدول الغربية في هذه الرواية. - تصاعد حاد في الحرب الروسية الأوكرانية مع بداية 2026، حيث تكثف أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيّرة، وتستمر الضربات الروسية على المدن الأوكرانية، مما يعقد الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إنه لا يعتقد أن أوكرانيا هاجمت مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شمال غرب روسيا بطائرات مسيّرة كما تؤكد موسكو. وأوضح ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية في طريق عودته إلى واشنطن العاصمة من فلوريدا "لا أعتقد أن تلك الضربة حدثت. هناك شيء ما حدث في مكان قريب إلى حد ما، ولكن لا علاقة له بذلك".

وكانت موسكو قد اتهمت كييف الاثنين بمحاولة ضرب مقر إقامة بوتين في منطقة نوفغورود شمال روسيا بـاستخدام 91 طائرة مسيرة هجومية بعيدة المدى، وقالت إن روسيا ستراجع موقفها التفاوضي في المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب الأوكرانية. وشككت أوكرانيا والدول الغربية في رواية روسيا حول الضربة المزعومة.

ومع بداية عام 2026، تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيداً ميدانياً حاداً، وسط تعثّر المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع المستمر منذ فبراير/ شباط 2022. وبينما تُكثف أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيّرة داخل الأراضي الروسية، تتواصل الضربات الروسية على المدن الأوكرانية، مخلفةً قتلى وجرحى، في وقت تشير فيه تصريحات من الجانبين إلى تباعد في المواقف حول مستقبل الأراضي المحتلة وسبل إنهاء الحرب.

(رويترز، العربي الجديد)