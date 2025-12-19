ترامب لا يستبعد خوض حرب مع فنزويلا

- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يترك احتمال الحرب مع فنزويلا مطروحاً، مشيراً إلى عمليات مصادرة إضافية لناقلات النفط بالقرب من مياه فنزويلا، مما يعكس تناقضاً مع وعوده الانتخابية بعدم الدخول في صراعات أجنبية. - الولايات المتحدة تحشد قواتها في البحر الكاريبي، وتبدأ عمليات برية لمكافحة تهريب المخدرات، متهمة فنزويلا بتصدير المخدرات، مع التركيز على العقوبات المفروضة عليها. - ترامب يلمح إلى عمليات إضافية لاحتجاز ناقلات النفط، دون الإفصاح عن هدفه النهائي تجاه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مؤكداً أن الأخير يعرف ما يريده.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مقابلة مع شبكة "إن.بي.سي نيوز" نشرت اليوم الجمعة، إنه يترك احتمال الحرب مع فنزويلا مطروحاً على الطاولة. وأضاف في المقابلة التي جرت عبر الهاتف "لا أستبعد ذلك، لا". وذكر ترامب أيضاً أنه ستكون هناك عمليات مصادرة إضافية لناقلات النفط بالقرب من مياه فنزويلا.

وتحشد الولايات المتحدة قواتها في البحر الكاريبي حيث نشرت أكبر حاملة طائرات في العالم وعدداً من السفن الحربية، كما حلّقت طائرات عسكرية أميركية فوق الساحل الفنزويلي في الأسابيع الأخيرة. واحتجزت الولايات المتحدة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا في الأيام القليلة الماضية.

ولفتت "إن.بي.سي نيوز" إلى أن إقرار ترامب بأنه لا يستبعد شن حرب على فنزويلا يتعارض كلياً مع محاولاته السابقة الاختلاف عن جناح الصقور في الحزب الجمهوري، مستحضرة أنه ردد خلال حملته الانتخابية في عام 2024 بأنه قادر على إبقاء الولايات المتحدة الأميركية خارج أي صراعات أجنبية. وأضافت أنه خلال خطابه بعد فوزه بالانتخابات قال إنه "لن يبدأ حرباً، أنا سأوقف الحروب".

وأعلن ترامب قبل أيام أن بلاده "ستبدأ قريباً بعمليات برية" في منطقة البحر الكاريبي لمكافحة تهريب المخدرات، متهماً فنزويلا بتصدير المخدرات إلى الولايات المتحدة. وأوضح ترامب في وقت سابق، رداً على سؤال يتعلق باحتجاز ناقلة النفط، أنه "لم يأت بهدف منع حركة تهريب المخدرات فقط"، مشيراً إلى أن الأمر مرتبط بـ"العقوبات" على فنزويلا. وأضاف: "هذا الأمر مرتبط بأمور كثيرة. وأحد هذه الأسباب هو أنهم (الفنزويليون) سمحوا لملايين الأشخاص بدخول بلادنا (بطريقة غير قانونية)".

ومنذ مطلع سبتمبر/ أيلول، استهدف الجيش الأميركي بقيادة وزير الدفاع بيت هيغسيث قوارب تقول الولايات المتحدة إنها تهرب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أدى إلى تدمير ما لا يقل عن 26 مركباً ومقتل 95 شخصاً على الأقل. وكشف ترامب خلال مقابلته أنه ستكون هناك عمليات إضافية لاحتجاز ناقلات نفط.

ورداً حول الإطار الزمني لذلك، قال "ذلك يعتمد على أمور عدة. إذا جازفوا بالإبحار بالسفن، فإن الرحلة ستنتهي بها في أحد موانئنا". ورفض ترامب الإفصاح عما إن كان هدفه النهائي هو إطاحة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو. واكتفى بالقول "إنه يعلم جيداً ما الذي أريده. يعرف ذلك أكثر من أي شخص آخر".