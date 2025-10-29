ترامب: لا شيء سيعرّض وقف إطلاق النار في غزة للخطر

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار في غزة، المدعوم من الولايات المتحدة، ليس مهدداً رغم الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 60 فلسطينياً، مشيراً إلى ضرورة التزام حماس بالسلام. - استمرت الهجمات الإسرائيلية بعد إعلان نتنياهو عن "هجمات قوية" رداً على خروقات مزعومة من حماس، التي نفت مسؤوليتها وطالبت الوسطاء بالضغط على إسرائيل. - توصلت حماس وإسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار بوساطة دولية، لكن إسرائيل ارتكبت 125 خرقاً، وأكد نائب الرئيس الأميركي أن الاتفاق صامد رغم المناوشات.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنّ وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة في قطاع غزة ليس في خطر، وذلك بعدما خرق جيش الاحتلال الإسرائيلي مجدداً اتفاق وقف إطلاق النار، ما أدى منذ مساء أمس الثلاثاء إلى استشهاد أكثر من 60 فلسطينياً وإصابة آخرين في سلسلة غارات استهدفت مناطق مختلفة في القطاع.

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية: "حسب ما علمت، لقد قتلوا جندياً إسرائيلياً... لذلك ردّ الإسرائيليون على الضربة ويجب أن يردوا الضربة. وعندما يحدث ذلك، ينبغي عليهم الرد بالمثل". وقال ترامب "لن يعرّض أي شيء وقف إطلاق النار للخطر... عليكم أن تفهموا أنّ حماس جزء صغير جداً من السلام في الشرق الأوسط، وعليهم أن يلتزموا".

ووفقاً لشهود، استمرت هجمات الطائرات الإسرائيلية حتى وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء في جميع أنحاء القطاع. ولم يعلّق جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد على الغارات التي جاءت بعد بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذكر أنه أمر بشن "هجمات قوية" فورية. ولم يذكر البيان سبباً محدداً للهجمات، لكن مسؤولاً عسكرياً إسرائيلياً زعم أن حماس انتهكت وقف إطلاق النار بشنّ هجوم على قوات إسرائيلية في منطقة تحتلها إسرائيل داخل القطاع.

وقبلها ادعت هيئة البث العبرية الرسمية أنّ "مسلحين (لم تحدد هويتهم) أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات ونيران قناصة" على جنود إسرائيليين في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة. في المقابل، أكدت حركة حماس أنه لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح، مجددة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وقالت الحركة، في بيان، إنّ "القصف الإجرامي الذي نفّذه جيش الاحتلال الفاشي على مناطق من قطاع غزة، يمثّل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في شرم الشيخ برعاية الرئيس الأميركي ترامب".

وتابعت حركة حماس في بيانها أنّ "هذا الهجوم الإرهابي هو امتدادٌ لسلسلة الخروقات التي تم ارتكابها خلال الأيام الماضية، من اعتداءات أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، واستمرار إغلاق معبر رفح، ما يؤكّد الإصرار على انتهاك بنود الاتفاق ومحاولة إفشاله"، مطالبة الوسطاء الضامنين للاتفاق بـ"التحرّك الفوري للضغط على الاحتلال، وكبح تصعيده الوحشي ضد المدنيين في قطاع غزة، ووقف انتهاكاته الخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلزامه ببنوده كافة".

وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، توصلت حماس وإسرائيل لاتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة بوساطة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة ضمن خطة وضعها ترامب لإنهاء الحرب تتضمن عدة مراحل. ومنذ ذلك التاريخ، نفذت إسرائيل 125 خرقاً للاتفاق أسفرت عن استشهاد 94 فلسطينياً وإصابة 344 آخرين واعتقال 21، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس الثلاثاء.

وهدد الرئيس الأميركي بالقضاء على حماس في حال عدم التزامها. وقال ترامب "لا أحد يعرف ما حدث للجندي الإسرائيلي، لكنهم يقولون إنه تعرّض لإطلاق نار من قناص. وكان ذلك بمثابة الرد، وأعتقد أن لهم الحق في فعل ذلك." وأمس الثلاثاء، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن "اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة صامد" رغم الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة وانتهاكه مراراً من الاحتلال الإسرائيلي. وقال فانس للصحافيين: "وقف إطلاق النار صامد. هذا لا يعني أنه لن تكون هناك مناوشات صغيرة هنا وهناك". وأضاف: "لدينا علم بأن حماس أو جهة أخرى داخل غزة هاجمت جنديا (إسرائيليا). نتوقع أن يرد الإسرائيليون، لكنني أعتقد أن السلام الذي أعلنه الرئيس سيصمد رغم ذلك".

(رويترز، العربي الجديد)