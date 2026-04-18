- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الاتفاق الجاري مع إيران لن يشمل دفع أموال، وأن الولايات المتحدة ستتسلم اليورانيوم المخصب، مشددًا على أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا. - نفت إيران تصريحات ترامب بشأن اليورانيوم، مؤكدة أن نقله لم يُطرح في المفاوضات، واعتبرت أهميته كقدسية التراب الإيراني. - أعلنت طهران إعادة فتح مضيق هرمز للملاحة التجارية، بينما تستمر المحادثات بين واشنطن وطهران في باكستان، وسط ترحيب أميركي بالخطوة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليل الجمعة - السبت، إن الاتفاق الجاري التفاوض عليه لإنهاء الحرب في إيران لن يشمل دفع أي أموال، مؤكدًا أن العملية تسير "على ما يرام". وأضاف ترامب في خطاب ألقاه أمام حركة "نقطة تحول الولايات المتحدة" المحافظة في فينيكس بولاية أريزونا أن الولايات المتحدة ستتسلم غبارًا نوويًا (اليورانيوم المخصب) من إيران، مشددًا على أن طهران "لن تمتلك أبدًا سلاحًا نوويًا".

وقال ترامب إنه لا يعتقد أن هناك خلافات جوهرية كثيرة مع إيران في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران في مطلع الأسبوع. وأكد أنه حقق إنجازًا غير مسبوق بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وهو أمر لم يتحقق على مدار 78 عامًا، على حد وصفه.

وفي وقت سابق الجمعة، نفت إيران تصريحات سابقة لترامب بشأن اليورانيوم المخصب، إذ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن نقل اليورانيوم المخصب "لم يُطرح إطلاقًا" في المفاوضات، مشددًا على أنه "لن ينقل إلى أي مكان"، ومقارنًا أهميته بـ"قدسية التراب الإيراني".

وجاءت هذه التطورات بعد إعلان طهران إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، مع الإبقاء على حظر عبور السفن العسكرية، في حين رحّبت الولايات المتحدة بهذه الخطوة مع تأكيدها استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية حتى التوصل إلى تسوية نهائية.

يأتي ذلك بينما نقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن مصادر إيرانية قولها مساء الجمعة إنه من المتوقع عقد جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في باكستان يوم الاثنين المقبل.