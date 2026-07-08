ترامب: لا أعتقد أن حرب إيران ستعود

- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة أن الحرب مع إيران لن تندلع مجدداً، مع التركيز على تأمين النفط، لكنه أشار إلى احتمال توجيه ضربات لإيران وإعادة فرض الحصار البحري. - أعلن ترامب عن تدمير الجيش الأميركي لعدد من الزوارق الإيرانية وهدد بشن ضربات إضافية، مؤكداً أن وقف إطلاق النار مع إيران قد انتهى، واصفاً الإيرانيين بأنهم "مجموعة من الأوغاد". - ألغى وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث بيع طائرات إف-35 لتركيا، وسط توتر أمني متزايد بين الولايات المتحدة وإيران.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه لا يعتقد أن الحرب مع إيران ستندلع مجدداً، مشيراً في تصريحات له، إلى أن "أي شيء سيحدث سينتهي بسرعة كبيرة، وسنجعل الأمور أكثر أمانا بالنسبة للنفط"، في إشارة إلى تصريحاته على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة، التي أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة قد توجه ضربات إلى إيران الليلة.

وكان ترامب قد ذكر في تصريحات للصحافيين خلال لقائه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، في أنقرة، إن الولايات المتحدة قد توجه ضربات إلى إيران الليلة، مشددا على أنه غير متأكد مما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران سيصمد، مشيرا إلى أن الجيش الأميركي "قد يعيد فرض الحصار البحري على إيران".

وذكر ترامب، خلال لقائه زيلينسكي: "لقد ضربناهم بقوة شديدة الليلة الماضية، بقوة كبيرة جداً. وعلى الأرجح سنضربهم بقوة مرة أخرى الليلة. سأوجه لهم تحذيراً بسيطاً. سنضربهم بقوة الليلة". ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت مذكرة التفاهم قد انتهت، قال: "إنه سؤال مثير للاهتمام بالنسبة لي. أعتقد أنها انتهت".

وذكر ترامب أن الجيش الأميركي دمر 28 زورقا إيرانيا الليلة الماضية، و"ربما ندمر المزيد من الزوارق هذه الليلة"، مكرراً تهديداته بشن ضربات تستهدف البنية التحتية المدنية في إيران، والسيطرة على جزيرة خارج.

ويأتي ذلك بعدما أكد الرئيس الأميركي أن وقف إطلاق النار مع إيران "انتهى"، وذلك أثناء لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته على هامش قمة الحلف في أنقرة، بُعيد هجمات متبادلة بين طهران وواشنطن منذ ليل الثلاثاء-الأربعاء.

وأضاف الرئيس الأميركي، ردّاً على سؤال للصحافيين عما إذا كانت الهدنة مع إيران قد انتهت: "بالنسبة لي، الأمر انتهى"، مضيفاً: "التعامل معهم مجرد مضيعة للوقت". ووصف ترامب الإيرانيين بأنهم "مجموعة من الأوغاد"، مضيفاً: "لا أحبهم إطلاقاً. أضعنا الكثير من الوقت معهم، وهم غير مؤهلين. علينا ببساطة أن نقوم بما يجب علينا فعله". وتابع: "لقد أرادوا اغتيال زعيم الولايات المتحدة، أي أنا. كنت الهدف الأول على قائمتهم لسنوات. يجب القضاء على السرطان في وقت مبكر، هكذا أشعر".

وأكّد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، قائلاً إن الإيرانيين "خطيرون للغاية" و"مرضى"، مشيراً إلى أنهم أطلقوا صواريخ على سفن، وأضاف: "لذلك وجهنا لهم ضربة قوية جداً الليلة الماضية". كما وصفهم بأنهم "لاعبون قذرون" و"أشرار"، وقال إنهم "يستهدفون الجميع، وربما أنا أيضاً".

وكانت وكالة رويترز قد أفادت، نقلاً عن مصدر إسرائيلي، بأن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث ألغى اجتماعاً كان مقرراً، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث البيع المحتمل لطائرات مقاتلة من طراز إف-35 لتركيا، وذلك بعدما ذكرت شبكة "سي أن أن" الأميركية، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أنّ هيغسيث يعتزم القيام بأول زيارة له إلى إسرائيل، اليوم.

وذكر المصدر، الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الأمر، أن هيغسيث كان من المقرر أن يلتقي أيضاً بوزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال زيارة لإسرائيل، وأن المحادثات كانت ستتطرق كذلك إلى مسألة حرب إيران. ولم تذكر "رويترز" أي تفاصيل حول سبب إلغاء الزيارة، الذي جاء متزامناً مع توتر جديد للوضع الأمني بين الولايات المتحدة وإيران، بعد ليلة حامية تبادلتا فيها الضربات، وختمها ترامب بإعلانه أنه يعتقد أن اتفاق وقف النار مع إيران قد انتهى.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)